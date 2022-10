Carvajal a Xavi: "Cuando has ganado cinco Champions de nueve, la suerte queda al margen"

El Real Madrid está inmerso ya en la previa del partido de Champions de mañana miércoles en el Santiago Bernabéu ante el Shakhtar. Hoy en rueda de prensa, Carlo Ancelotti y Dani Carvajal han atendido a los medios de comunicación y Carvajal ha dejado varios titulares destacados. Uno de ellos sobre el favoritismo blanco en Champions.

"Yo no soy el que calcula las cuotas. El Madrid está en las quinielas y nosotros sabemos lo difícil que es ganarla. No creo que nuestros rivales cuando se miden a nosotros no nos vean como un posible campeón", comentó el lateral español.

Por otro lado, Carvajal fue preguntado por la frase de Xavi Hernández, técnico del Barcelona sobre que es más justa la Liga que la Champions a la hora de tener un ganador claro: "Las opiniones son subjetivas. Yo opino que cuando has ganado cinco Champions de las últimas nueve, la suerte queda al margen. El fútbol son resultados y gana el que más goles mete y el que menos encaja. En eso hemos sido los mejores. Es complejo hablar de justicia. Son resultados. Nosotros hicimos una gran Liga y una Champions con altibajos, pero siendo los mejores en los momentos clave. Solo se habla de justicia o injusticia cuando el Madrid gana la Champions".

Por último Carvajal ha defendido a Benzema que, de manera incomprensible y con debates generados desde ciertos programas, podría estar siendo criticado: "No creo que a Karim le influya mucho meter o fallar un penalti, sería enfadado el domingo, pero ya está, él es el mejor en su posición. Ojalá pueda marcar dos o tres goles mañana".