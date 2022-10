Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación en la previa del choque que enfrentará esta sábado a las 16:15 al Atlético de Madrid frente al Girona en el Civitas Metropolitano. Sobre la mesa, varios temas como De Paul, Griezmann o la lesión de Marcos Llorente.

El Cholo habló de varios temas en una rueda de prensa corta y con muchos regates, como es habitual.

Koke pidió unidad

"Las declaraciones de Koke van en sentido de lo que siempre fue el Atlético de Madrid y lo queremos seguir sosteniendo. Va de la mano, primero nosotros en el campo generar la ilusión y estar cerca de toda la gente. Mañana tenemos una oportunidad de jugar en casa, con nuestra gente, que la necesitamos y será un partido duro como todos los de LaLiga"

Griezmann ya puede jugar 90’

"Siempre me he comportado de la manera que he entendido que tenía que comportarme y a los hechos me remito. Sabemos de la importancia de Griezmann dentro de nuestro equipo y ojalá pueda seguir mejorando y creciendo, porque está en ese camino"

Polémica con De Paul

"Nada que comentar, resolver las situaciones internamente como hemos hecho siempre y claro que hemos hablado con Rodrigo, es un jugador nuestro, un jugador importante para el equipo y necesitamos que esté bien con el equipo"

Lesión de Llorente y posible recambio con Correa

"No tienen las mismas características. Marcos ocupa más campo en todo lo largo y ancho de juego, Ángel es más delantero y miraremos lo que creemos mejor para el partido de mañana y a partir de eso decidiremos"

Riquelme, cedido en el Girona

"Ya en la pretemporada veíamos que iba a estar en un año muy bueno. Es un chico con ilusión, hambre, ganas de seguir creciendo y hablamos con él en la previa a empezar el torneo contándole la realidad del equipo, con muchos futbolistas en la posición que él ocupa y el crecimiento que estaba teniendo se iba a detener. Creo que estamos acertando todos, porque él está jugando, creciendo, con un gran entrenador y un equipo que juega en consecuencia de sus características para poder explotar sus virtudes como la velocidad, el tiro, el trabajo, es un jugador nuestro que está en el rival que vamos a enfrentar mañana"

Aislarse de los comentarios negativos

"Estamos en un club y un equipo donde la exigencia es máxima. La exigencia máxima es máxima y hay que ganar todos los días. Veo al equipo creciendo, fue un partido bueno en Sevilla, también un primer muy bueno tiempo el otro día, con cosas muy positivas en consecuencia de lo que fuimos a buscar. Confío mucho en mis jugadores y en el equipo, creciendo en busca de lo que estamos queriendo"