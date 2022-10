Erling Haaland está firmando un inicio de temporada sencillamente espectacular con el Manchester City. El delantero noruego, que cumplió 22 años el pasado mes de julio, lleva 20 goles en 13 partidos con los citizens: 15 dianas en la Premier League y cinco en la Champions. Una auténtica barbaridad que está superando todas las expectativas.

El secreto de su éxito puede estar en la alimentación, que desde luego no va a dejar indiferente a nadie. El nórdico desvela en Haaland: The Big Decision —el documental que ha salido a la luz recientemente sobre la incipiente carrera del ariete— la sorprendente dieta que sigue para mantenerse en forma: todo un festín de corazón e hígado al más puro estilo Hannibal Lecter.

La serie noruega, tal y como recoge el diario The Sun, también revela que el delantero del City sólo bebe agua a través de un complicado sistema de filtrado y mira la luz del sol durante unos minutos nada más levantarse. En el documental, Haaland aparece mostrando enormes trozos de corazón e hígado y dice: "Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo. Creo que lo más importante es comer comida de calidad que sea lo más local posible".

"La gente dice que la carne es mala, pero ¿cuál? ¿La carne que comes en McDonald’s? ¿O la de la vaca local que come hierba? Me como el corazón y el hígado", relata Erling, para recordar que el corazón y el hígado son superalimentos ricos en vitamina B, hierro, fósforo y cobre y magnesio.

En el documental, que filmado antes de que el noruego abandonara el Borussia Dortmund para fichar por el Manchester City, también desvela qué hace cada mañana nada más despertarse: "Lo primero que hago en la mañana es que me dé la luz solar en los ojos, es bueno para el ritmo circadiano".

"También comencé a filtrar un poco mi agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo", destaca Haaland, que ingiere cerca de 6.000 calorías diarias —prácticamente el triple que una persona normal— y que también tiene entre sus comidas preferidas el kebab y la lasaña que le prepara su padre, el exjugador del City, Leeds United y Nottingham Forest Alf-Inge Haaland.