Kane desafiará a Qatar con un parche en apoyo a la comunidad LGTBI

Harry Kane ha tomado una decisión y no la va a cambiar pese a las amenazas que FIFA y Qatar pueden llevar a cabo en contra del capitán de la selección de Inglaterra. Kane portará un brazalete arcoíris de OneLove en el Mundial de Qatar y según informa 'Sky Sports', el capitán no tiene intención de cambiar de idea aunque pueda ser sancionado.

Hace un mes, la Football Association (FA) afirmó que lo llevarían "como parte de esta iniciativa contra la discriminación y en apoyo a la comunidad LGTBI" y Kane será su principal representante siendo el capitán del combinado entrenador por Gareth Southgate.

"Los jugadores en particular no pueden hacer mucho más que hablar sobre esos temas y ponerlos sobre la mesa porque, al final, estamos pidiendo un cambio en un país al que respetamos, ha progresado, pero no tenemos ningún control sobre él", comentó el seleccionador.

Con esta decisión, Inglaterra se enfrenta al rechazo de Qatar e incluso a una posible sanción por parte de la FIFA. Los ingleses no son los únicos que han pedido llevar este brazalete ya que nueve selecciones europeas en total han pedido a la FIFA poder utilizar este distintivo en sus equipaciones. El máximo organismo mundial aún no ha contestado a esta solicitud.