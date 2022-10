El director de France Football acusa a Florentino Pérez y el Real Madrid de manipular el Balón de Oro

Sorprendentes declaraciones del director de France Football contra el Real Madrid y Florentino Pérez. Pascal Ferré señala directamente al conjunto merengue de "orquestar campañas" para que uno de sus jugadores logren el Balón de Oro. Hay que recordar que en solo tres días se celebrará la ceremonia del Balón de Oro con Karim Benzema como gran favorito para llevarse el galardón.

Ferré señala directamente al presidente del Real Madrid: "Florentino Pérez orquesta bien las campañas, de forma tácita, sin derivas, todo lo que hace está autorizado". El director de France Football destapa la supuesta táctica que sigue el Madrid para lograr el premio: "Hay maquinarias como la del Real Madrid que son muy fuertes. Su inteligencia es que apoyan a un solo jugador. Durante años fue Cristiano Ronaldo y ahora es Karim Benzema. Eso evita que se dispersen los votos".

Según Ferré estas campañas orquestadas son peligrosas porque "no te hacen ganar, pero pueden hacer que pierdas cuando hay un mal mensaje o un mal gesto. Saben cómo funciona esto. No es casualidad si es el club que más veces lo ha ganado".

Ferré, en declaraciones a la agencia EFE, recordó los problemas extradeportivos que tuvo en su día Karim Benzema con la justicia francesa, recordando que la reputación fuera de los campos de fútbol es también un factor a tener en cuenta, pero no cree que tengan relevancia a la hora de otorgar el vencedor de esta temporada: "Pienso que eso ya ha sido tenido en cuenta por los jurados, pero no creo que sea un elemento esencial. El Balón de Oro no es el Nobel de la Paz, han votado sobre once meses de competición".