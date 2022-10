La frase viral de Abelardo tras perder 5-0: "Aparte de los goles, no nos han hecho ocasiones"

Abelardo, entrenador del Sporting de Gijón, dejó una curiosa frase, ya viral, tras perder en el Nuevo Los Cármenes de Granada por 5-0. El técnico asturiano quiso explicar que la clave fue la contundencia local, pero se explicó mal.

"El Granada ha sido muy contundente. Aparte de esos cinco goles no nos han creado ocasiones", comentó Abelardo ante la sorpresa de la prensa ya que decir que aparte de cinco goles, no te han hecho ocasiones, no excusa el hecho de que te han tirado cinco veces y te han marcado una manita.

Además, Abelardo reiteró en varias ocasiones que ellos también tuvieron oportunidades de sobra para cambiar el sino del partido: "Nosotros hemos tenido ocasiones, tanto con el 1-0 como con el 2-0, hubo contras claras para meternos en el partido, pero un resultado tan abultado, no ofrece discusión".