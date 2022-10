Durante todo el verano, el Barcelona buscó la salida de Frenkie De Jong. El United y el Chelsea intentaron llevarse al centrocampista a la Premier League en múltiples ocasiones pero sin éxito. El holandés rechazó todas las ofertas que le llegaron al Barça porque nunca tuvo la intención de salir.

En una entrevista concedida a Ziggo Sport, el holandés dejó claro que nunca se le pasó por la cabeza abandonar el club. "Yo estaba tranquilo. En mayo decidí que quería quedarme. Mi opinión nunca cambió, aunque sabía que la presión llegaría. De los periódicos, del presidente, sí... de todos, en realidad", comentó.

Nada hizo cambiar de opinión a De Jong. "Quería quedarme en el Barça. Nada de eso me desvió del camino", reconoció el ‘21’.

Reveló que, antes de empezar la temporada, Xavi ya le había advertido de que no iba a tener tanto protagonismo como le gustaría. "Sabía que iba a tener menos tiempo de juego. Tengo que empezar cero, lo sé. No fui titular contra el Bayern y quiero serlo contra el Real Madrid. Me siento bien físicamente. Tengo que trabajar duro para ser titular en el Bernabéu", dijo el holandés.

De momento, se desconoce a quién elegirá Xavi para el 'Clásico': "A lo mejor ya está decidido, no solemos saberlo hasta el día del partido". Gavi parte como favorito para completar la medular del Barcelona. Busquets y Pedri son ambos fijos para el egarense.

A pesar de este afán por triunfar en el Camp Nou, la falta de minutos de juego está haciendo mella en la motivación de De Jong. El jugador no está contento con su situación y su futuro de cara al mercado de invierno puede cambiar.