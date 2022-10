Tras las victorias ante el Everton en la jornada pasada y contra el Omonia, a última hora, en la Europa League, el Manchester United volvió a las andadas y no pasó del empate sin goles ante el Newcastle que tuvo más cerca la victoria en Old Trafford que los ‘reds’.

Las Urracas son un equipo al alza, con las ideas claras de la mano de Eddie Howe y con atrevimiento sea cual sea el adversario. Se sacudió el ímpetu local y después mostró sus cartas. Cada llegada al área de David De Gea tenía un peligro mayor al de los del United que carecían de profundidad en los metros finales. Sobre todo, de pegada.

No termina de encontrar su rumbo el cuadro de Erik Ten Hag que situó de titular a Cristiano Ronaldo y Casemiro. Novedad para el atacante luso que no jugaba de inicio desde el 13 de agosto.

El portugués dejó sin duda una de las imágenes de la jornada en la Premier League, y no fue precisamente por sus goles, sino por un tremendo enfado tras ser sustituido en el minuto 70 por Rashford.

El TREMENDO ENFADO de Cristiano Ronaldo al ser sustituido 😡 El Manchester United empataba a 0 ante el Newcastle y Ten Hag decidió cambiarlo en el minuto 71 👉#PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/4WQgfuEp7y — DAZN España (@DAZN_ES) October 16, 2022

El partido de Cristiano Ronaldo fue discreto, aunque le anularon un gol por fuera de juego. No estaba el portugués para marcar diferencias y no logró ver puerta, por lo que el entrenador neerlandés no dudó en sustituirle. La temporada del luso no está siendo nada fácil, ya que no encuentra el ritmo ni los goles a los que nos tenía acostumbrados.