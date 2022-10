La surrealista roja a Canales por dejar en evidencia a Mateu Lahoz

Sergio Canales vio la tarjeta roja en el Cádiz-Betis de esta jornada liguera, pero para muchos se ha convertido en todo un representante del sentir del fútbol español alrededor de la figura del colegiado Mateu Lahoz. Un árbitro conocido por estar continuamente hablando con los jugadores e incluso por preguntarles por sus hijos en mitad de un córner, algo que pasó con Messi en un partido de liga que jugaron Atlético de Madrid y Barcelona hace unos años.

En el Cádiz-Betis, Canales vio la roja por la siguiente conversación:

-Canales: "Podrías dar un minuto más"

-Mateu: "Si me sigues hablando, te expulso"

-Canales: "Si no puedo hablar, entonces no me preguntes más por temas personales"

Cuando el jugador del Betis le dijo esta última frase, Mateu, seguramente dolido por esta verdad incómoda para él, le sacó la segunda amarilla y por lo tanto la roja. Según el acta, la primera amarilla fue por "hacer observaciones a decisiones arbitrales" y la segunda por "reiterar sus observaciones a decisiones arbitrales tras haber sido advertido".

El Betis se ha quejado amargamente de este hecho y pedirá explicaciones al Comité arbitral para que le quiten la segunda amarilla a Sergio Canales. El Betis se medirá al Atlético en la próxima jornada liguera.