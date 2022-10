El presidente del Sevilla FC, José Castro, ha presentado este lunes su dimisión "irrevocable" en su puesto de vocal de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por lo que considera una falta de respeto de Luis Rubiales hacia el club en unos mensajes en un chat privado y familiar.

Según indicó este lunes el conjunto sevillista, Castro envió una carta a Rubiales con esta dimisión y después de haber esperado "unos días" antes de tomar esta decisión a la espera de si el máximo mandatario federativo "pedía disculpas de manera pública por haber mostrado, presuntamente, su deseo de que el Sevilla perdiera en unas conversaciones de Whatssap'".

El dirigente del conjunto hispalense reprocha a Rubiales en su carta "que no sólo no ha pedido disculpas públicas, sino que tampoco siquiera le haya telefoneado para dar explicaciones, por lo que no desea ya formar parte de una junta que preside quien ha faltado al respeto al Sevilla como institución y, lo que es más grave, a los aficionados del Sevilla FC, algo que como presidente del club no puede tolerar bajo ningún concepto".

Los mensajes de Rubiales

El pasado 11 de octubre, el diario El Confidencial desveló una serie de mensajes de Whatsapp de Rubiales a su padre en los que el presidente de la RFEF hablaba de manera despectiva de varios equipos de Primera División, pues además del Sevilla también dejaba malparados al Valencia y el Villarreal.

"A ver si nos cepillamos a los palanganas estos, me caen mal", envió Rubiales en mitad de un partido que enfrentaba en la capital de España a Sevilla y Real Madrid, el cual acabó con un resultado de 2-1 favorable al conjunto blanco. Además de este mensaje enviado a su padre, Rubiales también comentó abiertamente con él sus fobias dentro de la propia competición hablando de los equipos que le caen peor: "En este orden, Villarreal, Sevilla y Valencia".

Por su parte, el padre de Rubiales directamente habría insultado al presidente del Sevilla cuando su hijo le preguntó cómo le caía José Castro. "Otro capullo integral. Con la prepotencia de la sevillanía, que se creen que son lo mejor del mundo. Payaso", comentó el padre del máximo dirigente federativo.