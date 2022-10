Cristiano Ronaldo ha regresado este martes a los entrenamientos del primer equipo del Manchester United, después de quedar apartado de la dinámica de la plantilla dirigida por Erik ten Hag por abandonar el banquillo antes del final del partido del pasado miércoles ante el Tottenham.

El luso no entró en la convocatoria del United para el duelo de este sábado en la Premier frente el Chelsea, que terminó en empate (1-1), y realizó el viernes entrenamiento individual con preparadores físicos en Carrington. Ahora Ronaldo se reincorpora a la dinámica de grupo y, por lo tanto, está disponible para la visita del Sheriff Tiraspol a Old Trafford en la Europa League.

El pasado miércoles, el luso dejó una de las imágenes de la jornada al irse al vestuario antes del pitido final de la victoria de su equipo sobre los Spurs, en un desplante que el United no dejó pasar y apartó al futbolista. Horas después, Cristiano publicó una carta en sus redes sociales en la que lamentaba el incidente, que achacó a un "calentón". "Siempre he jugado con respeto hacia mis compañeros, rivales y entrenadores. Eso no ha cambiado, no he cambiado, en 20 años de profesional del fútbol", escribió.

"Ahora mismo sólo pienso que tengo que seguir trabajando, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cada partido. Ceder a la presión no es una opción. Esto es el Manchester United y debemos estar unidos", añadía.

Desde la agencia de noticias PA aseguraron que Erik ten Hag y el portugués habrían estado en tensión permanente desde que el técnico tomó la decisión de apartar al internacional.

Un día después de la decisión de apartar al portugués, Ten Hag reconoció que fue "una decisión difícil". "Pero creo que tiene que haber consecuencias por un mal comportamiento y es la segunda vez, entonces no puedes dejarlo pasar, porque de lo contrario será miserable para el futuro", argumentó. "No se trata de (mostrar quién está al mando), se trata del club. Tengo que tomar decisiones en interés del club y del equipo, en especial. Ese es mi trabajo. No importa quién sea, la reputación o la edad", agregó el técnico sobre la situación del delantero portugués.