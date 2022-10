Zinedine Zidane lleva 17 meses alejado de los banquillos. Tras marcharse del Real Madrid el técnico galo no ha vuelto a entrenar. Propuestas no le han faltado, pero dijo "no" a grandes clubes como el Manchester United y el PSG. Su sueño es entrenar a la selección francesa, algo que sucederá muy pronto. Tras el Mundial de Qatar, Deschamps dará un paso al lado y Zidane tomará las riendas.

El exentrenador del Real Madrid confirmó en público, en la presentación de su nueva estatua de cera en el museo Grévin, que su regreso a los banquillos es inminente: "¿Cuándo me volveréis a ver en un banquillo? pronto, pronto. No estoy lejos de volver a hacerlo".

Zidane, que siempre dejó claro que su carrera de entrenador no será muy larga, asegura que no tiene ansiedad alguna por volver a entrenar: "Ahora mismo estoy disfrutando, no tengo ansiedad por entrenar, pero no estoy lejos de volver a hacerlo". Zidane descartó al PSG y al United porque no quiere volver a sufrir el desgaste del día a día que tendría en un gran club como le pasó en el Real Madrid. No en vano su vocación de ponerse a los mandos de un banquillo no es innata. Fue Florentino Pérez el que le animó y convenció cuando terminó su etapa de jugador para sacarse el carnet de entrenador. El puesto de seleccionador es su gran sueño , disfrutando de más tiempo libre que como técnico de club y encima lo hará con su país. Su gran sueño está a poco más de mes y medio de cumplirse.