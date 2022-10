Casillas sigue desatado en Twitter: "Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos"

Iker Casillas no puede parar. Antes paraba en los terrenos de juego, pero ahora no lo puede hacer en redes sociales. Sigue tuiteando día sí, día también, y lo hace con algunos comentarios que no se sabe de dónde vienen y por qué vienen. El último, bastante gráfico.

"Qué ganas de pegarme siete tiros en los testiculos" — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 26, 2022

"Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos", comenta Casillas en el tuit. Un tuit, por cierto, que publicó de madrugada. Concretamente a las 2.

Relacionado La gran rajada de Courtois contra sus compañeros tras la primera derrota de la temporada

Justo después, como si no hubiese pasado nada, Casillas habló del partido del Real Madrid en otro comentario de Twitter:

El @realmadrid ha perdido pero aún así es el que más fácil lo tiene para pasar de ronda. No se juega nada en la última jornada el Celtic. Esos 3 puntos te hacen ser 1º. Si, todo puede pasar pero lo normal es que pasen 1º de grupo. — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 26, 2022

¿A qué vino ese tuit de Casillas? Seguramente sea para mandar un guiño al streamer, Ibai Llanos, que publicaba horas antes un tuit parecido:

Qué ganas de pegarme siete tiros en los cojones — Ibai (@IbaiLlanos) October 25, 2022

Lo que queda claro es que Casillas, ahora comentarista y embajador de la Liga, ha cogido mucho cariño a las redes sociales.