El vídeo de la selección australiana con mensaje a Qatar que pone los pelos de punta

La selección australiana de fútbol, los 'Socceroos', instó este jueves a Qatar a implementar reformas en favor de los derechos humanos, incluyendo la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de cara al Mundial que se inaugurará el próximo mes.

En un vídeo colectivo de unos tres minutos y medio publicado en las redes sociales de los 'Socceroos', varios de los jugadores de la selección expresan su preocupación por el trato dado a los trabajadores inmigrantes, tras las denuncias por la muerte de miles de ellos, que han trabajado en la construcción de infraestructuras de Qatar 2022.

"Hay valores universales que deberían definir el fútbol: valores como el respeto, la dignidad, la confianza y el valor. Cuando representamos a nuestra nación, aspiramos a encarnar estos valores", afirma el capitán y portero Mathew Ryan.

Por su lado, el mediocampista Denis Genreau subraya que los 'Socceroos', que es uno de los 32 equipos que participan en el torneo que se celebra entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre próximo, apoyan "plenamente los derechos de las personas LGTBI+".

"Pero en Qatar la gente no es libre de amar a la persona que elija. Abordar estas cuestiones no es fácil y no tenemos todas las respuestas", agregó el joven nacido en Francia en el vídeo, que ya ha sido visto por más de 170.000 personas en Twitter.

Los 'Socceroos' también piden a Qatar que deje "un legado que perdure" implementando reformas más contundentes en favor del respeto de las comunidades sexualmente diversas y los trabajadores inmigrantes.

"Esto debería incluir la creación de un centro de recursos para inmigrantes, soluciones efectivas para aquellos a los se les ha negado sus derechos y la despenalización de todas las relaciones entre personas del mismo sexo", remarca el también mediocampista Jackson Irvine.

Según una investigación de febrero del año pasado del diario británico The Guardian, se calcula que alrededor de 6.500 trabajadores de India, Pakistán, Nepal, Bangladés y Sri Lanka han muerto desde que este país conservador se adjudicó la organización del Mundial de Fútbol en 2010.

A message from the Socceroos. pic.twitter.com/Sd2R6ej8kK — Socceroos (@Socceroos) October 26, 2022

Los jugadores aseguraron además que esta declaración pública se da tras realizar varias consultas con diversos organismos de fútbol australiano, así como la FIFA, Amnistía Internacional y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por su lado, la Federación Australiana de Fútbol emitió un comunicado este jueves en el que reconoce que si bien Qatar ha implementado "reformas legislativas y tiene progresos significativos", espera que las autoridades del país cumplan con la promesa de garantizar la seguridad de la comunidad LGTBI+ después del Mundial.

"Como el deporte más multicultural, diverso e inclusivo de nuestro país, creemos que todo el mundo debería poder sentirse seguro y ser verdaderamente como es", reza el comunicado de la Federación, en alusión al Mundial de Qatar 2022, donde se espera que los capitanes de varias selecciones europeas lleven un brazalete con los colores arcoíris y la inscripción 'Un solo amor'.