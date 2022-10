Ancelotti explica por qué es suplente Camavinga

Real Madrid y Girona se verán las caras este domingo a las 16:15 en el Santiago Bernabéu y Carlo Ancelotti ha sido hoy protagonista en la previa, concretamente en la sala de prensa de Valdebebas. Entre los muchos temas a tratar, la baja de Benzema y el papel de Camavinga.

Estado del equipo tras una derrota

"El equipo está bien, motivado. Después del Leipzig queremos ganar. Vamos a recuperar a casi todos los jugadores, Modric, Ceballos, Valverde, Mariano... No vamos a recuperar a Karim, aún es un poco pronto. Rodrygo ha tenido un pequeño problema esta noche, no ha entrenado pero estará mañana".

Defensa y goles en contra

"Hemos evaluado lo que ha pasado. No ha sido un problema de actitud, sino de posicionamiento a balón parado, donde solemos ser más contundentes. A partir de ahí, a pensar en estos partidos hasta el parón para sacar lo mejor. Queremos llegar en una posición buena".

Fede Valverde y su papel

"¡Uh! No sé. Uno de los mejores, seguro. Ha mostrado gran calidad. Es un poco una sorpresa para todo el mundo del fútbol ver un mediocentro así de completo".

Papel de Camavinga

"Creo que marca más la diferencia desde el banquillo porque el partido está más abierto y puede lucir más sus cualidades. No es su culpa. No es que juegue peor cuando empieza el partido, sino que es distinto porque se puede mostrar menos cuando hay menos espacios. En los partidos abiertos marca más la diferencia. Quiero ser claro: lo que he dicho es que, cuando está el partido abierto, se muestra más por sus cualidades, pero eso no significa que no lo esté haciendo bien cuando inicia. Es menos posicional que Kroos, por ejemplo. No tiene la lectura de Kroos, evidentemente, pero cada uno tiene sus características individuales. No siempre es titular Modric, no siempre es titular Kroos, no siempre es titular Tchouaméni... Dicho esto, es una satisfacción e ilusión tener a un jugador así. A su edad, con una calidad así, no hay muchos en Europa".

Baja de Karim Benzema

"Ayer se entrenó y después del entrenamiento no se encontraba cómodo. Se hizo una prueba y todo salió bien, no tiene ningún tipo de problema. Tenemos que tener en cuenta la sensación del jugador. Aún no está al 100%".

Las palabras de Courtois

"Courtois dijo que teníamos que ser más agresivos y estar más centrados. Fue justo, no fue una crítica feroz".

Sin fichajes

"No estamos pensando en el mercado de invierno, no estamos interesados en el mercado de invierno. Esta es la plantilla que va a seguir hasta el final de la temporada, no va a cambiar".

Eliminación del Barcelona en Champions

"No tengo idea si va a afectar o no, pero tengo claro que será rival hasta el final para ganar la Liga. Lo tengo muy claro. Durante la temporada hay momentos buenos y malos, bajas... Pero tengo claro que será una lucha hasta el final con ellos para ganar la Liga".