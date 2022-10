Solo el Arsenal está consiguiendo dejar fuera de todos los primeros puesto al Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland. El equipo de Mikel Arteta es el líder de la Premier League y eso evita que el City sea el mejor en su grupo Champios y el mejor en la competición doméstica.

"Hay un equipo que ha sido mejor que nosotros. Ahora mismo, el campeón sería el Arsenal. Pero por lo general estoy satisfecho, tenemos una buena actitud después de haber ganado la liga la temporada pasada. Cuando ganamos dos veces consecutivas la última vez, la actitud fue distinta. El principal objetivo era clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones, y mira cuántos equipos grandes se han quedado por el camino o están apunto de hacerlo a falta de un partido. En liga queríamos estar lo más arriba en la clasificación posible. Nos quedan tres partidos, y creo que estos encuentros dirán mucho sobre nuestras intenciones en la Premier League esta temporada", comentó Pep.

Guardiola, clasificado ya para octavos de la Champions, fue cuestionado en rueda de prensa por el "miedo" que pueden tenerles algunos rivales: "Sí, quizá algunos de ellos. Creo que cada entrenador tiene su propia idea y son ellos mismos. Algunos equipos aceptan dar un paso atrás cuando pierden la pelota y tratan de contratacar luego. En Italia, en Inglaterra… en todas partes. A otros equipos les da igual jugar contra el City o contra quien sea, hacen su juego y no les importa el resultado. Creen en ello y convencen a sus jugadores".

Por último cabe destacar la explicación el ex del Barcelona sobre la razón por la cual dejan libres a jugadores que refuerzan a rivales directos: "Cada situación, cada jugador es distinto. Pero creo que después de lo que nos dieron, merecen elegir dónde quieren jugar. Si no hubiesen querido irse al Arsenal o al Chelsea se habrían quedado aquí. No puedes decirles que no se vayan a este equipo o al otro, no es algo que hagan los grandes clubes. Los grandes pelean por un jugador, pero si él no quiere jugar se irá donde quiera. Queremos que todos ellos tengan un buen recuerdo de su paso por este club. Todos cuidamos de ellos, de sus familias y ayudándoles a disfrutar de su juego. Cuando creen que han tenido suficiente, ¿quién soy yo para decirles dónde pueden irse o dónde no? No me gusta eso. Si el Arsenal es más fuerte, está bien. Han hecho buenos fichajes y todo el mundo está contento. No puedo decir nada malo sobre ellos".