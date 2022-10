Dura acusación de Ancelotti sobre la mano: "Se la han inventado"

Veremos si tiene consecuencias o no, pero Carlo Ancelotti ha dejado claro el sentir madridista tras la polémica mano en contra del Real Madrid que permitió a Stuani empatar desde el punto de penalti para el Girona. Ancelotti ha mostrado sus quejas y ruegos en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

Mano "inventada"

"No me gusta hablar de esto, pero hoy sí lo voy a hacer. La primera situación es bastante clara, no es penalti porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio y me dice que le ha dado en el pecho. Es verdad que la mano izquierda está en una posición un poco rara. Si toca el balón con la mano podría haber una duda, pero simplemente no da el balón con la mano. Se lo han inventando. La segunda situación es un poco más opinable, la regla es clara, no había un claro control pero ahí se puede opinar. Esto no lo voy a discutir. Lo que me sorprende es el penalti, que ha llegado en un momento importante del partido, estaba encarrilado, aunque nos costó mucho. Tras esta situación, tenemos dos puntos menos en la tabla"

Arbitrajes

"No sé si no hemos ganado por eso. Este episodio ha perjudicado el partido. Pudimos jugar mejor, pero en este momento de la temporada es difícil tener un nivel muy alto de juego. Con mucho esfuerzo el partido estaba encarrilado"

Nivel del equipo

"No estamos al nivel que estuvimos la semana pasada, hemos tenido algunos problemas, con la vuelta de los jugadores lesionados, lo de Rodrygo, Modric, Tchouaméni... Estamos jugando muchos partidos y notamos el cansancio. Son momentos de dificultad que todavía no nos han afectado mucho. Tenemos la ocasión el miércoles de ser primeros y el objetivo es llegar líderes al parón. De momento lo tenemos todo en la mano"

Cansancio de la plantilla

"Puedo decir que la plantilla está fuerte, pero las palabras se las lleva el viento. Hay que demostrarlo en el campo. Tenemos dos partidos en casa y la salida al Rayo, que es complicada. Vamos a reaccionar bien".