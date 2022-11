El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, avisa de la dificultad que tendrá el partido de este martes contra Osasuna en El Sadar, ante un conjunto navarro entrenado por Jagoba Arrasate que está quinto en LaLiga Santander y que será un duro último escollo antes del descanso liguero por el Mundial. "Tenemos un rival intenso y difícil que está haciendo muy bien las cosas. Jagoba trabaja bien. Están quintos en la tabla, en casa son muy fuertes", ha avisado el técnico barcelonista en rueda de prensa.

No obstante, asegura que la dinámica del equipo es buena y que quieren cerrar este 2022 con triunfo en LaLiga. "Sabemos que el estadio de Osasuna es muy difícil pero llegamos en buena forma y queremos estos tres puntos para terminar bien antes del 'parón'", aseguraba Xavi. "El partido es importante porque cuando no se gana, siempre es negativo. Hemos hecho unos números sensaciones en LaLiga y mañana es clave para luchar por LaLiga hasta el final", reiteraba en este sentido el de Tarrasa.

Xavi, que lleva un año en el banquillo barcelonista, no ha querido ponerse nota pero se ha mostrado contento con su recorrido. "El balance del año pasado es de en una situación muy difícil lograr el objetivo de meternos en Champions. Y este año, a pesar de la eliminación en la 'Champions', estamos bien en Liga y las notas internas las diremos a final de temporada", apuntó.

"Pero el balance es positivo, tenemos identidad y un modelo de juego muy claro. El equipo está creciendo, se ha visto un crecimiento muy importante y al final dictarán los resultados. Pero quiero pensar que vamos por el buen camino", manifestó.

Reconoce que "no es fácil" ser entrenador del Barça. "Lo llevo bastante bien. Sabía de la dificultad del reto, de la situación del club. Es uno de los clubes que más ruido de entorno tiene pero estoy tranquilo. Creo que desde nuestra llegada el equipo ha crecido y ese era el objetivo. Ahora sigue igual, hay que luchar por los títulos porque es el objetivo y en eso estamos, no me escondo", se sinceró.

"Dembélé marca diferencias en muchos partidos y sus números han mejorado desde que estamos aquí. Se siente importante y ha crecido. Le falta la constancia de hacerlo en cada partido y lo puede hacer. Talento y condiciones las tiene todas para ser el mejor en su posición", comentó al ser preguntado por el galo.

"Hemos hablado, en permanente comunicación. Hay buena relación. decidiremos juntos. Lo importante es que se recupere bien, para Uruguay y para nosotros", comentó sobre la posibilidad de que Ronald Araújo, lesionado, pueda llegar a jugar el Mundial.

Un Mundial que vivirá, por unos días, en directo en Qatar, país que conoce bien por su pasado como jugador y entrenador en su liga. "He estado seis años en Catar y les deseo lo mejor. Va a ser un Mundial histórico para el país y para el fútbol. Creo que va a estar muy bien. Intentaré ir unos días para ver algún partido de España o de Qatar en directo. Y lo seguiré", se sinceró.