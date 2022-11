Phil Foden es, sin duda, una de las estrellas emergentes que más están dando que hablar en el mundo del fútbol, tanto por su calidad como por su impacto en el juego de un equipo tan importante como el Manchester City de Pep Guardiola. Foden, como futbolista joven, está empezando a crecer en este mundo y sabe que hay todo tipo de tentaciones fuera del campo que le pondrán a prueba.

"Están sucediendo muchas cosas para un futbolista joven como yo. Lo más difícil es acostarse temprano y estar listo para entrenar al día siguiente cuando hay tantas distracciones alrededor. Creo que ahí es donde entra la dedicación. Obviamente, al crecer ves gente a tu alrededor que gana mucho dinero jugando al fútbol. Definitivamente, sentí la presión de eso. Quería poder cuidar de mi familia. Pero mi trabajo era solo mantenerme enfocado en el juego. Mi objetivo era simplemente divertirme. Para jugar con una sonrisa en mi cara", comentó en una entrevista para Esquire.

Foden destaca que las distracciones están siempre acechando a los jugadores y que llevar una vida ordenada es la única forma de triunfar: "Una vez que piso el campo, todo lo demás simplemente desaparece. Lo que sea que esté pasando en mi vida, desaparece. Creo que algunos jugadores luchan con todas las distracciones, pero yo no. Me encanta el fútbol. Nada puede interponerse en el camino. Cuando me despierto, no veo la hora de llegar al entrenamiento. No creo que eso cambie nunca".

Además, Foden habló del famoso apodo que le han puesto por su parecido futbolístico con un jugador español. Le llaman el Iniesta de Stockport: "Es un bonito cumplido, pero no tengo ni idea de por qué. Era demasiado bueno"