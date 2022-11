Gerard Piqué ha sido noticia en la última semana por el repentino anuncio de su retirada. El central español ha explicado en el canal de Twitch de Ibai Llanos los motivos por los que se retira. Además, ha querido dar su versión sobre la expulsión en el descanso del partido frente a Osasuna.

El ya ex futbolista ha comentado sobre esa acción lo siguiente: "Fui a comentarle varias jugadas y se puede ver en el video de Vamos que yo entro al túnel y le digo que siempre nos perjudica. Solo con eso ya me expulsa. Me sorprende que me expulse por eso. A la mínima te expulsan, no puedes decir nada. En la Premier te lo permiten. Yo ya expulsado entro al vestuario con más compañeros que venían de jugar. Hay uno que dentro dice "Me cago en la puta madre de...". El árbitro lo escucha desde su vestuario y pone las palabras en mi boca".

También ha querido dejar claro que fue expulsado solamente por decir "Eres el de siempre". Ha acabado diciendo que el colegiado lo hace porque quiere meterle seis u ocho partidos estando ya retirado.

Otro punto tratado con Ibai Llanos ha sido el de su retirada. "Las sensaciones durante la temporada no fueron las mejores. Vi el parón como una oportunidad para poder tomar una decisión. Siempre dije que si no me sintiese importante lo dejaría", asegura Piqué.

El central blaugrana también ha querido destacar que si no hubiese habido lesiones en su posición habría tomado la decisión antes, pero las numerosas bajas en defensa de los azulgranas hizo que el español decidiera esperar unas semanas más para dejar el fútbol profesional. Piqué ha comentado a Ibai que "Hubo partidos contra el Valladolid o el Elche en los que al acabar me sentía desubicado, también hubo algún partido que me quedé después entrenando en el Camp Nou y estuve a punto de ir al vestuario y decir que se acabó."