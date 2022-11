La última locura de Piqué: quitar un jugador por minuto en las prórrogas

Gerard Piqué, ya retirado del mundo del fútbol tras ser expulsado en Pamplona ante Osasuna, estuvo anoche en el canal de Twitch de Ibai Llanos para hablar de varios asuntos relacionados con él y con sus futuros proyectos. Varios temas sobre la mesa, por ejemplo los motivos de su retirada del Barcelona.

"Son muchas razones que uno va pensando a medida que pasa la temporada. Empecé con una reunión con el míster en la que me transmitió que este año lo iba a tener difícil. El hecho de que hubiera lesiones en mi posición lo hizo retrasar algo", comentó Piqué.

También explicó su expulsión en Pamplona: "No me cagué en la madre de nadie. Esto fue así. En la media parte, después del arbitraje que nos perjudicó y mucho. voy a hablar con el árbitro. No es córner, luego hay falta y la primera amarilla de Lewandowski no es".

Por otro lado, Piqué habló de algunas ideas que él impondría dentro del mundo del fútbol, entre ellas una de las más locas que se han escuchado jamás alrededor de este deporte:

🎙 Gerard Piqué habló con @IbaiLlanos sobre cambios hipotéticos que haría en el fútbol para atraer de nuevo el interés de los jóvenes ⚽️ Un ejemplo: ir sacando jugadores de cada equipo en la prórroga 🤔 ¿Opiniones?, ¿qué cambios haríais vosotros?

pic.twitter.com/0FiJN5JJZ7 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 10, 2022

Piqué quitaría un jugador por minuto en las prórrogas para que así sean más emocionantes y puso como ejemplo el Mundial de globos que organizó precisamente junto a Ibai Llanos.

Por otro lado, Piqué habló de la Superliga y de Florentino Pérez: "Yo no creo que la solución sea la Superliga. La presentación de la Superliga fue una gran cagada. A la gente hoy le gusta más lo que pasa fuera del que campo que lo de dentro. Es una realidad que los niños no ven los 90 minutos de un partido. Se ponen a mirar el móvil con Instagram, TikTok, miran dos minutos de partido y se van a otra cosa. La gente consume más el mercado de fichajes que el propio producto en sí. A Florentino le tengo en lo más alto, pero la presentación de la Superliga fue una cagada".