Mbappé reconoce la vital importancia de Macron en su renovación con el PSG

Kylian Mbappé se desnuda en una entrevista con 'Sports Illustrated'. El delantero francés habla sobre su decisión de renovar con el PSG y hace una sorprendente confesión: estuvo cerca de dejar la selección francesa.

Sobre el "no" al Real Madrid cuando el fichaje estaba pactado, Mbappé señala la importancia que tuvo en su decisión Emmanuel Macron "Tuvimos varias llamadas. En diciembre, enero, febrero, marzo...", admite entre risas dando a entender la insistencia del presidente de Francia.

"Macron me llamó y me dijo: 'Sé que quieres irte, pero quiero que sepas que eres importante para Francia y no me gustaría que te fueras. Tienes la oportunidad de hacer historia aquí. Todo el mundo te quiere". Mbappé no daba crédito: "Dije que lo apreciaba. Realmente es una locura. El presidente te llama y te pide que te quedes. Fue muy importante para mi decisión final".

Sopeso dejar la selección

Mbappé tocó la gloria ganando el Mundial de 2018, pero también vivió el lado más feo del fútbol cuando falló un penalti contra Suiza en la Eurocopa de 2020: "Ganar el Mundial de 2018 cambió mi vida. Ya era famoso antes, pero después del Mundial fue una locura. Me llevó un tiempo aprender a mantener la calma".

Poco después, sin embargo, tocó fondo. El penalti que falló contra Suiza en octavos de la Euro 2020 provocó una oleada de críticas contra Mbappé, muchas de tinte racista, lo que le llevó a pensar a renunciar a jugar con Francia."Pensé: 'No puedo jugar para gente que piensa que soy un mono'. No voy a jugar más. Luego reflexioné con la gente que tengo a mi alrededor y me animó a seguir. Rendirse no era un buen mensaje porque soy ejemplo para mucha gente", razona. Había otro motivo más para continuar con 'les bleus': "Ésta es una 'nueva' Francia, por eso no renuncié. Era un buen mensaje para la gente joven decir: 'Somos más fuertes que todo esto", explica.