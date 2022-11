El Balón de Oro que conquistó Karim Benzema en octubre provocó una retahíla de felicitaciones por parte de compañeros de equipo, entrenadores y personas cercanas a él del mundo del fútbol tras 15 años de trayectoria. En una entrevista a Telefoot en Francia, el francés desveló que uno de sus compañeros más emblemáticos no le había felicitado todavía: Cristiano Ronaldo.

Sus palabras se produjeron con motivo de su visita a Lyon para celebrar el premio en su ciudad natal, justo antes de concentrarse con Francia para el Mundial de Qatar. La pregunta del periodista fue la siguiente: "¿Le ha enviado Cristiano un mensaje después del Balón de Oro? Su respuesta fue: "No, todavía no". El entrevistador replicó: "No está bien...". A esto, el capitán del Real Madrid contestó "tranquilo" y se rio, y es que el portugués no ha tenido ningún detalle con el que fuera su club desde que se marchó en 2018.

Quizás el '7' del Manchester United ha estado demasiado ocupado, aunque la realidad es que ha pasado casi un mes desde la gala de France Football y llama la atención que no haya tenido unos minutos para hablar con su ex compañero del Madrid. Un compañero que le ayudó a ganar cuatro Balones de Oro como jugador blanco. Juntos vivieron muchas noches especiales jugando en el Real Madrid, y cuando el portugués era el homenajeado el francés le aplaudía en el campo y fuera del campo. Seguramente hasta en detrimento personal, pues el mejor Benzema apareció una vez se "liberó" del luso.

"100 % en forma para el Mundial"

Benzema también confirmó que estará al 100% para el Mundial de Qatar, a pesar de sus lesiones de las últimas semanas. "Estoy en forma y presente", dijo. Sobre si la selección brasileña es favorita, consideró que "sí, es favorita, al igual que Argentina, España, o Francia, por supuesto". En este sentido, cree que su equipo está entre los candidatos a alzarse con el título.