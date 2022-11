Eden Hazard es el fichaje más caro en la historia del Real Madrid. El futbolista belga, según pudieron comprobar dos diarios de su país -‘Het Laatste Nieuws’ y ‘La Dernière Heure’- se fue hasta los 160 millones de euros. Una cifra astronómica que el futbolista de 31 años jamás ha podido compensar en el terreno de juego. En 72 partidos disputados con la casaca blanca, Eden acumula 7 goles y 11 asistencias.

Esta temporada su participación está siendo testimonial. El club dio orden a Carlo Ancelotti de no contar con sus servicios para forzar al belga a salir en el mercado invernal. Acumula en lo que llevamos de curso tan solo 219 minutos repartidos en 6 partidos donde ha anotado un gol y ha dado una asistencia. Números paupérrimos. El Madrid espera que el ex del Chelsea decida dar un paso adelante y luchar por volver a ser importante en otro club. Nada más lejos de la realidad. Hazard no tiene intención alguna de moverse de Madrid. Con contrato hasta 2024, el fichaje más caro en la historia del Real Madrid ha sido muy claro ante los medios en la concentración con Bélgica de cara al Mundial de Qatar que comienza el próximo domingo día 20.

"No, no quiero dejar el Real Madrid. Tal vez después del Mundial las cosas sean diferentes".

Sobre la falta de minutos esta temporada señala a Carlo Ancelotti, al considerar que le ha engañado y ha faltado a su palabra: "¿Por qué juego tan poco con Ancelotti? Antes de la temporada hablamos y me dijo que iba a tener mis oportunidades. Evidentemente, esto está ocurriendo demasiado poco". Quiero jugar, pero es el entrenador quien toma sus decisiones. Acepto, pero quiero demostrarle que merezco jugar más. Cuando no juegas es difícil".

Piensa Hazard que solo le falta ritmo y eso se consigue jugando: "Desde mi operación en el pie, me siento bien, antes de eso pasé un periodo muy difícil. Ahora que la placa está fuera, me siento mejor y vuelvo a tener más movilidad. Es sólo una cuestión de ritmo".

Sobre el Mundial, Eden considera que es normal que la gente dude de Bélgica por los últimos resultados y esa eliminación en cuartos de final de la última Eurocopa ante Italia, pero pide confianza: "Es normal que se dude de nosotros. Estuvimos un poco en el pico de nuestra forma en 2018 (cuando Bélgica fue tercera en el Mundial de Rusia). Es la última oportunidad de demostrar que aún podemos ganar algo con esta bonita generación. Sabemos que va a ser complicado, pero vamos a darlo todo sobre el terreno de juego. Pido confianza a todo el pueblo belga porque el equipo tiene buenos veteranos, buenos jóvenes que llegan y un buen entrenador".