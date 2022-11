La entrevista exclusiva a Cristiano Ronaldo de Piers Morgan ha puesto patas arriba el mundo del fútbol a escasos días del inicio del Mundial. Sus declaraciones han sido tan brutales que en el United esperarán a ver el documento completo, la entrevista saldrá íntegra este jueves-, pero ya se habla que los Red Devils pondrán una multa histórica al luso -1 millón de euros- y que podrían mirar fórmulas legales para romper el contrato con el luso.

"No respeto a Ten Hag porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto" o "me siento traicionado. Me han convertido en la oveja negra. No sólo el técnico, hay dos o tres más que me quieren fuera", son algunas de las frases más duras que pronunció el bueno de Cristiano.

El entrevistador, Piers Morgan, amigo íntimo de Ronaldo, ha salido a la palestra para poner en contexto la entrevista que está dando la vuelta al mundo. "Cristiano me lo pidió. Yo no le hablé, fue él quien me preguntó. Llevaba pensándolo un tiempo, no es ningún secreto que se ha generado una gran frustración con todo lo que pasó en el United. Sentía que tenía que hablar. Sabía que sería incendiario y que la entrevista acarreará cambios... pero tenía que hacerlo. Sabe que la gente le va a criticar, pero está diciendo la verdad... y la verdad a veces duele. La entrevista es brutalmente honesta. Hay más de lo que la gente percibe".

Morgan no quiere revelar la fecha exacta en la que se grabó la entrevista: "No diré cuándo se hizo. Es reciente, pero eso queda entre Ronaldo y yo. Se lo pensó y me llamó diciendo: 'Quiero hacerlo ahora'. Influyó le hecho de que ahora empiece el Mundial".

Piers pone fecha a la retirada de Cristiano: "Me dijo que se quiere retirar a los 40. Por tanto, le quedan dos año y medio más, pero, sobre todo, quiere ser respetado y valorado, cosa que no siente con Ten Hag".