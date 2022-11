Cassano, sin piedad contra Mourinho: "Es innoble y vergonzoso"

Hace unos días José Mourinho, entrenador actual de la Roma, señaló al jugador Karsdorp después de un partido del equipo romano y no tuvo piedad. Le señaló directamente e incluso usó la palabra traición.

"Lo siento porque el esfuerzo de un equipo que jugaba como un equipo fue traicionado por un jugador con una actitud poco profesional. He hablado con él y le he invitado a irse del club en enero, pero no sé lo que hará finalmente", comentó Mourinho tras el 1-1 contra el Sassuolo.

Ahora, el exfutbolista Cassano se ha pronunciado sobre este asunto y no ha dudado en atacar a The Special One: "Mourinho sólo tiene que hacer una cosa, hablar de lo que hace el equipo. Nunca dice que no hace jugar bien al equipo. La culpa es siempre de otros. Es entrenador y lleva año y medio sin hacer nada", comentó el ex del Real Madrid, Roma y Milan en el programa 'Minuto 90'.

Cassano no se quedó ahí y siguió con su horda de ataques a Mou: "Lo que hizo Mourinho en el 'caso Karsdorp' es innoble, vergonzoso. No puedes decir cosas tan espantosas sobre un tipo que ahora ni siquiera puede salir a desayunar. Tienes que hablar con los jugadores y listo. Siempre culpa a los demás en vez de pensar en su juego".

Mourinho, de momento, no ha contestado a estas acusaciones y con el parón por el Mundial no habrá muchas ocasiones oficiales para hacerlo.