Los capitanes del Barcelona no pasan por su mejor momento. Todo comenzó cuando se les planteó una rebaja salarial la temporada pasada. Desde ese momento han estado en boca de todo el mundo. Gerard Piqué, cansado de la situación, decidió dejar el fútbol profesional hace un par de semanas. Sergi Roberto firmó muy a la baja por una temporada. A Jordi Alba se le buscaba una salida en los últimos días del pasado mercado de verano.

Todo se magnificó cuando Joan Laporta dijo que los capitanes no habían querido subirse el sueldo. Es en ese momento cuando la grada dicta sentencia contra los capitanes y se producen las reacciones de los futbolistas. Busquets es el que quizá tenía una situación algo distinta con respecto a los demás capitanes porque es titular fijo y su contrato finaliza en junio de 2023, aunque tampoco se ha librado de los pitos del Spotify Camp Nou.

Esta reacción no fue del agrado del veterano jugador azulgrana, ya que siempre ha mostrado un gran compromiso con su club y por ese motivo se planteó la opción de dejar el Barcelona en enero. El capitán preguntó tanto a la dirección deportiva como a Xavi si esa podría ser una solución a los problemas, pero la respuesta del técnico blaugrana fue rotunda, "no". Para el entrenador del Barça, Sergio Busquets es imprescindible esta temporada.

La posición que ocupa el español es la única en la que el Barcelona no tiene un puesto natural de recambio, aunque no ha sido extraño ver jugar de ‘5’ a De Jong o Kessié. Pero Xavi en el que más confía para jugar en ese puesto es en Busquets y no quiso escuchar la opción que barajó el centrocampista español de salir en el mercado invernal.

La cosa cambia de cara al próximo verano, ya que la marcha de Busquets a la MLS es prácticamente segura. El jugador del Barcelona tiene pensado estar en activo dos años más desde que se marche de la entidad azulgrana y la liga estadounidense es la que parte con ventaja con respecto a las demás.

El club tampoco tienen intención de renovarle debido al alto salario que cobra, por lo que no le pondrán trabas a la hora de finalizar su contrato en el próximo mes de junio. Es por este motivo, por el que la cúpula directiva y Xavi llevan un tiempo buscando en el mercado un sustituto para el centrocampista español.