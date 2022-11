El debut de Luis Enrique, seleccionador español, como 'streamer' desde dentro de la concentración de la Roja en Doha dejó la explicación sobre la decisión de descartar a José Luis Gayá por un esguince de tobillo y otros temas que trató de responder durante la sesión.

"Era tomar muchos riesgos", dijo Luis Enrique, que llamó para sustituirlo a Alejandro Balde, defensa del Barcelona, de quien destacó su "experiencia" a pesar de sus 19 años.

"Hoy mi cara muestra cansancio porque nos hemos acostado tarde y me he levantado pronto, pero sobre todo porque ha sido el peor día por tener que decir a Gayá que tiene que abandonar la concentración debido a una lesión que no es demasiado grave pero que con la inmediatez de los partidos es tomar muchos riesgos", justificó.

"Es desagradable dar ese tipo de noticias. Es un día complicado y agradezco el comportamiento de José, un gran profesional en el terreno de juego y una gran persona. La vida continúa y tengo que aceptarlo como seleccionador", añadió.

Luis Enrique valoró la llamada de Alejandro Balde, el único jugador en la lista final de 26 elegidos para la disputa del Mundial de Qatar 2022 que aún no se ha estrenado con la absoluta.

El asturiano aprovechó también para responder a las preguntas de sus seguidores: "Seguramente no me hubiese convocado como entrenador, iría como streamer". Aunque después el seleccionador lo pensó y admitió que quizá sí que podía haber entrado en una lista de 26.

El mejor jugador de la historia de España es David Villa

El seleccionador eligió al mítico 7 de España por ser el máximo goleador de la selección. Es difícil elegir porque también está Raúl, Butragueño, Iniesta o Quini....

Sobre la selección a la que apoyaría en caso de quedar eliminada España, el asturiano lo tiene claro: "Argentina, voy a ser sincero, por Messi. El mejor jugador de la historia merece retirarse con una Copa del Mundo".

Luis Enrique también aprovechó para bromear con sus seguidores. El asturiano "saludó a Amunike":

🇪🇸 Luis Enrique y su saludo para Amunike. El padre de todos. pic.twitter.com/4Ga0e5VMwC — Afición Deportiva (@Af_Deportiva) November 18, 2022

El próximo directo del seleccionador será mañana a la misma hora después del entrenamiento. Luis Enrique se apunta definitivamente a la moda de Twitch.