Lluvia de insultos racistas a Camavinga tras ser culpado de la grave lesión de Nkunku

Ambiente muy turbio esta semana en la concentración de la selección francesa de cara al Mundial de Qatar 2022. Todo comenzó el pasado martes, cuando Christopher Nkunku se lesionó en el entrenamiento durante una acción con Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid.

El delantero del Leipzig supo poco después, tras pasar las preceptivas pruebas médicas, que se perdería el Mundial al sufrir un esguince en la rodilla izquierda. Sin embargo, la cosa ha ido a peor y Nkunku no sólo dice adiós a la cita de Qatar, sino también a lo que resta de temporada, después de que su club haya confirmado este sábado que el jugador sufre una rotura del ligamento externo de la rodilla izquierda.

Un serio varapalo para los bleus, que después de haber perdido a los centrocampistas N’Golo Kanté y Paul Pogba y al defensa Presnel Kimpembe, también se han quedado sin Nkunku, actualmente el máximo goleador de la Bundesliga con 12 dianas. En su lugar, el seleccionador Didier Deschamps ha llamado a Kolo Muani, delantero del Eintracht de Fráncfort.

Sin embargo, la cosa no queda ahí. Y es que Camavinga ha sido víctima de no pocos insultos racistas después de su acción con Nkunku. Cierto es que la entrada del madridista es bastante dura, aunque también parece que se resbala a la hora de meter el pie, con la mala suerte de que Nkunku se lleva un durísimo golpe en la rodilla izquierda.

🇫🇷 Nkunku contraint de quitter l'entrainement des Bleus en boitant. pic.twitter.com/yJrL7yHP65 — RMC Sport (@RMCsport) November 15, 2022

Nada más abandonar la concentración de los bleus y saber que se perdería el Mundial, Nkunku le dedicó este bello mensaje a su compañero Camavinga. "Ayer por la tarde, después de realizarme unas pruebas, tuve que dejar la concentración de la selección francesa y fui declarado baja para el Mundial. A partir de ahora me pongo a trabajar con un solo y único objetivo: volver todavía más fuerte. Quiero pararme a hablar de mi compañero Eduardo Camavinga, injustamente insultado por este incidente. El Mundial debe ser un momento de unión y no de división. Gracias a todo el staff y a mis compañeros por su apoyo. Seré vuestro primer aficionado, ¡haced que estemos orgullosos!", dijo Nkunku.

Lo cierto es que Camavinga no es el primer internacional francés que sufre ataques así por parte de sus propios compatriotas. Hace unos días, Kylian Mbappé volvía a denunciar lo ocurrido en verano de 2021, tras la última Eurocopa, cuando fue víctima de insultos racistas tras fallar el penalti que dejó a Francia eliminada.

"No puedo jugar para la gente que piensa que soy un mono", reflexionó el delantero del París Saint-Germain. "Pensé en no jugar más con la selección. Luego me tomé un tiempo de reflexión con toda la gente que juega conmigo y me animé a seguir. Creo que no es un buen mensaje darse por vencido cuando las cosas no salen como esperas", añadió.