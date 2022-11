Caos en la 'fan zone' de Doha durante la jornada inaugural del Mundial

El Mundial de Qatar ha comenzado de la peor manera después de que miles de aficionados sembraran este domingo el caos al tratar de acceder al llamado ‘FIFA Fan Festival 2022’, la fan zone principal del torneo que se encuentra instalada en Al Bidda Park de Doha.

Según informa la agencia Associated Press, unas 80.000 personas intentaron acceder al recinto, con capacidad para 40.000. En el Al Bidda Park de Doha se emitía el partido inaugural entre la anfitriona Qatar y Ecuador —victoria por 0-2 del conjunto sudamericano— a través de una televisión gigante y en ese ‘FIFA Fan Festival’ hay lugares donde poder comprar cerveza, algo realmente difícil en un país como Qatar.

Los aficionados intentaron saltarse los controles policiales establecidos en los alrededores del recinto, lo que obligó a los agentes antidisturbios a intervenir durante casi una hora para hacerlos retroceder. Tras los incidentes, las autoridades del país no han informado si ha habido heridos o arrestados.

Cuando muchos aficionados esperaban a poder entrar situados en una zona de tránsito, la Policía intentó desalojarlos a empujones, lo que provocó momentos de pánico. Algunas familias con niños optaron por salir de allí, mientras otros eran engullidos por la marea humana.

Los aficionados intentaron inicialmente convencer a los agentes antidisturbios, armados con porras y escudos y apostados en la entrada del recinto, de que les dejasen pasar, pero sólo un grupo de mujeres embarazadas y personas con discapacidad consiguieron su objetivo a través de un acceso lateral poco después del inicio del partido.

"Es muy peligroso. Podrían haber muerto", ha dicho a Hatem El-Berrari, un iraquí que trabaja en el vecino Dubai. "La gente mayor y las mujeres no son capaces de soportar multitudes como esta. Gracias a Dios, yo soy alto y puedo respirar, pero vi a algunos niños y pedí que los elevaran", ha detallado. Hatem relata que vio a gente empujando y a mujeres llorando entre la multitud que se afanaba en entrar. "Mi familia está dentro. No puedo entrar para verlos. No sé qué hacer", lamentaba.

En el mismo lugar se encontraba el mexicano residente en Los Ángeles Luis Reyes, que comparaba lo ocurrido este domingo en Doha con el aplastamiento de hace unas semanas en Corea del Sur, donde murieron más de 150 personas. "No podías avanzar ni retroceder. Le he dicho a mi hijo de salir. Era demasiado peligroso", ha señalado.

La intervención de los antidisturbios llega tras un incidente similar ocurrido el sábado por la noche en un concierto previo al arranque del Mundial, en el que los ciudadanos intentaron acceder a la fan zone de la corniche de Doha.