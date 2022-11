Luis Enrique no quiere sustos: "Queremos ganar y ser primeros"

No quiere sustos y no quiere especular. Esa es la sensación que ha dejado Luis Enrique en rueda de prensa previa al partido que este jueves a las 20:00 horas enfrentará a España con Japón en el tercer partido del combinado nacional en el Mundial de Qatar. El asturiano sabe que le podría valer el empate para pasar y ser primera, sin embargo, no quiere especular.

Gavi y Rodrigo, tocados

"Va en función de la situación. Cuando tienes 26 jugadores a tope y tienes algún jugador tocado, pues influye, claro. Vamos a esperar a que llegue el entrenamiento. Ayer Gavi y Rodrigo ya querían entrenar, pero no les dejé. Vamos a ver, no hay necesidad de que fuercen. Vamos a entrenar y si están bien, perfectos. Y si no, hay otros jugadores"

Ansu Fati, aún sin minutos

"Ha sido el último en entrar en la lista.Vienen ocho delanteros y fue la posición en la que más dudas tuve. Estoy encantado con lo que hacen en los entrenamientos. Para mí es una pena que ocho jugadores no hayan debutado, pero no se puede hacer otra cosa. Lo que tienen que hacer es lo que hacen, entrenar bien para ayudarnos. Estoy encantado con la actitud de los ocho delanteros".

Japón, el rival

"Japón es una selección muy bien trabajada y en los Juegos Olímpicos ya jugamos contra ellos, hay siete jugadores de aquí que jugaron contra ellos. Tienen muchos jugadores actuando en Europa, que es uno de los continenes con ligas de más nivel. Hay muchos jugadores en Alemania, alguno en España... Son muy dinámicos, muy pesados... Me gusta mucho su centro del campo. Me gusta Kamada, Take, Minamino... Va a ser un partido muy complicado, una gran prueba para nosotros"

Quedar primeros o segundos

"Es una gran pregunta y es una reflexión que nos hemos hecho... Pero imagina. Vamos 0-0 en los dos partidos... y en el 95' de los dos partidos marcan Japón y Costa Rica. Estás fuera. No podemos hacer la cuenta de la lechera. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones y yo no lo entiendo así. Además no hay un lado más fácil en el futbol. Queremos ser primeros y luego para ganar un Mundial hay que ganar a las mejores"

Papel de los centrales

"Todo lo hacemos de manera colectiva en el equipo. Los defensas son los primeros en atacar y los delanteros son los primeros en defender. Los defensas son los primeros que nos tienen que generar superioridad. Esto es una orquesta, para que el balón llegue en las mejores condiciones a los delanteros. Es un compromiso que tenemos, que los defensas empiecen el juego para que el balón llegue en las mejores condiciones. Y en defensa igual, que los delanteros hagan que el balón llegue en las peores condiciones a sus atacantes"

Favoritismo

"Eso del favorito siempre se ha demostrado que el que tiene ese cartel no gana el Mundial. Nosotros confíamos en la idea que tenemos y con ella vamos a seguir a muerte. Es la idea que nos ha traído hasta aquí. Vamos a trabajar en ella hasta que terminemos"

Posible cruce con Brasil

"Ojalá nos veamos, será porque las dos hemos quedado primeros. Una de las favoritas, la clara favorita, tienen su estilo de juego muy claro. Luego, el resto de favoritos lo marca un poco el ranking FIFA".