Preguntan a Eric García si está en el Mundial por su representante

Sobre Eric García hay todo tipo de teorías y todo tipo de críticas, sobre todo por ser convocado por Luis Enrique para el Mundial cuando, para muchos, no tiene el nivel defensivo necesario para ser contundente en este tipo de torneos. De hecho aún no ha debutado y Lucho ha puesto a Rodrigo, centrocampista en el Manchester City, como central al lado de Laporte.

En una entrevista para Marca, le han preguntado a Eric por esas críticas recibidas: "Al final es vuestro trabajo, comentar lo que sucede en el campo de una manera más o menos brusca, pero yo lo que tengo que hacer es intentar dar lo mejor de mí cuando juego. No leo nada de prensa, sinceramente. Pero algo te llega siempre y, con las críticas que vienen a hacer daño, me pasa que yo pienso en la otra persona: si le hicieran esas críticas... ¿cómo le sentarían como humano? Somos futbolistas, estamos muy expuestos y algunos días te saldrá mejor y otro peor, pero siempre doy el 100% y todo llega".

Además, le preguntaron a Eric si la amistad de Iván De la Peña, su representante, con Luis Enrique, le ha valido su convocatoria: "Le tendré que preguntar si le ha dado entonces un jamón al míster (risas). Si algo tiene Luis Enrique es que tiene una idea de fútbol muy clara. Si él quisiera jugar a defender y balonazo, muchos de los de aquí no estaríamos".

Sobre sus capacidades y defectos, Eric lo tiene claro: "Soy muy consciente de las capacidades que tengo y de lo que he venido demostrando. Han confiado en mí y por algo será. Estoy muy tranquilo porque sé que, al nivel que estoy entrenando física y mentalmente, todo acabará llegando. Yo me exijo mucho y me gustaría llegar a la perfección".

¿Puede España ganar el Mundial? Eric responde: "Lo primero porque estamos aquí, por ejemplo Italia no está. Después, tenemos un equipo con una progresión muy alta en términos de juego y competición, lo vimos contra Alemania. Podemos estar ahí, sobre todo, por la fuerza del equipo".

Por último cabe destacar su opinión sobre que Rodrigo juegue en su posición: "No me como la cabeza más por ello. El míster estudia a los rivales y no voy a debatir si Luis Enrique opta por Laporte y Rodri para estos partidos. El míster me ha dado una confianza enorme y se la voy a devolver".