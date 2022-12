Suena a mentira y la verdad es que tendría todo el sentido del mundo siendo Luis Enrique y sabiendo cómo el seleccionador español juega con la información para, de forma inteligente, sacar el beneficio que él quiere. ¿Mintió Luis Enrique sobre saber que España estuvo eliminada del Mundial? Seguramente sí, pero el asturiano dijo que no lo sabía en rueda de prensa.

"¿Sí? ¿Cuándo hemos estado eliminados? Ah, ¿que Costa Rica ha ido ganando? Pues mira, no me he enterado, porque si no, me hubiese dado un infarto", comentó Lucho en sala de prensa. Hay que recordar que durante tres minutos, España iba perdiendo ante Japón y Costa Rica iba ganando 1-2 a Alemania, lo que dejaba fuera al combinado nacional.

"Hemos entrado en modo colapso y, si hubiesen necesitado meternos dos más, nos los hubiesen marcado. No tengo nada que celebrar. Estamos en octavos, que era el objetivo, pero no tengo nada que celebrar", sentenció Luis Enrique.

Ahora España se medirá el próximo martes a Marruecos en octavos de final. A priori el lado bueno, pero Luis Enrique no se fía: "En el fútbol no hay lados buenos ni malos. Hoy no estoy nada contento. Nos hemos clasificado, pero yo quería hacerlo ganando y siendo primeros. Japón nos ha desarbolado por completo".