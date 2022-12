Rodri: "Tuvimos pánico por quedarnos fuera ante Japón"

Rodri Hernández ha reconocido que los jugadores sintieron "pánico" durante los tres minutos en los que estuvieron fuera del Mundial de Qatar tras el "colapso" en la derrota del jueves ante Japón, pero ha asegurado que el "toque de atención" les ha venido bien y ha recordado que "este equipo siempre se levanta en momentos difíciles".

"Una vez pasados de fase da igual lo que hayas hecho, se inicia una nueva competición. Después de cada partido siempre hay análisis de lo que se puede mejorar. Fueron diez minutos de colapso, lo resumiría así. Debemos estar ya avisados de que ya no puede volver a pasar. Hemos aprendido, el míster ha sido claro y los jugadores han asumido la responsabilidad. Estamos entrenando con felicidad y con ganas de estar en la siguiente fase", declaró en rueda de prensa.

Ahora, asegura que están "totalmente recuperados". "Fue un momento un poco intenso, porque el equipo salió a ganar, con ambición. Controlamos la primera parte y el partido se nos escapa en diez minutos. A partir de ahí, darle la vuelta era muy complicado, porque ellos se cerraron. Sufrimos un poco el pánico de estar fuera, pero en términos generales hicimos méritos para estar en la siguiente fase. Fue un toque de atención que nos vino muy bien. El equipo ya está recuperado y con ganas de encarar estos octavos con la máxima ilusión", apuntó.

"No fue una sensación agradable. El míster lo decía: en todos y cada uno de los partidos hemos estado primeros de grupo, y hubo tres minutos en los que estuvimos fuera del Mundial. Alemania estuvo fuera casi toda la fase de grupos. No salimos a especular, salimos a ganar. Cuando nos quisimos dar cuenta, era complicado; se encerraron bastante y nos faltó un poco de fluidez y de finura. Menos mal que luego volví a ver el marcador y estábamos segundos", prosiguió.

En otro orden de cosas, el futbolista del Manchester City explicó que los errores en la salida de balón en el duelo ante los nipones no harán que cambien la manera de de jugar. "Los jugadores aprendemos de los errores, intentaremos no volver a cometerlos, pero no vamos a cambiar nuestra manera de jugar por fallar. El fútbol es una mezcla de dos cosas: fallar tú y que acierte el rival. Ellos estuvieron muy intensos en la presión y nosotros mal en algunas acciones que hemos corregido. A España no le conviene cambiar la manera de jugar. Vamos a intentar seguir con nuestra filosofía pase lo que pase. Los partidos son a un partido y los detalles van a marcar la diferencia, así que asumiremos riesgos pero con la cabeza fría", afirmó.

"Nosotros tenemos una filosofía que nunca cambiamos, pero eso no quita que tampoco es necesario correr riesgos; hay veces que hay balones que es más inteligente jugarlos en largo, y eso nos lo transmite el míster, para nada nos pide salir creando paredes y caños desde atrás. Esto es un Mundial, las diferencias son muy pequeñas. Él nos transmite total confianza para arriesgar cuando hay que arriesgar. Es nuestra filosofía y así vamos a seguir", continuó.

En este sentido, Rodri aseguró que "la instrucción" de Luis Enrique "es clara", que es "crear superioridad desde atrás", aunque les da libertad para despejar en caso de que haya riesgo. "Es la mejor manera que tiene el equipo de prosperar y para no perder el balón; eso no significa asumir riesgos cuando no toca. Tienes que poner en una balanza lo que puedes ganar sacando el balón en una situación de tensión máxima o lo que puedes perder con un gol. Muchas veces tienes más que perder que ganar", indicó.

"En esas situaciones, se juega un balón largo y se cambia la presión, pero eso no cambia que nuestra manera de jugar es intentar sacar el balón desde atrás por las características de nuestros jugadores. Nosotros somos inteligentes y sabemos cuándo podemos arriesgar y cuándo no. El otro día no estuvimos acertados, debimos arriesgar menos, pero el equipo ha aprendido", añadió.

"ESTE EQUIPO SIEMPRE SE LEVANTA EN MOMENTOS DIFÍCILES"

Por otra parte, Rodri rechazó la idea de que vayan por el lado fácil del cuadro. "Un paseo no va a ser. Es el que nos ha tocado y nos merecemos por ser segundos. Nos toca Marruecos y no pensamos en nada más", dijo. "Apostamos por nosotros, pero no pensamos muy allá. Bastante complicado es el partido que tenemos como para pensar en llegar a la final. Vamos a centrarnos en Marruecos, porque será un partido muy exigente. Ya veremos a dónde llegamos", señaló.

Además, recordó que "los campeonatos los ganan 26 jugadores, no uno". "Cada equipo tiene sus armas, nosotros tenemos grandísimos futbolistas, nuestra fuerza es el grupo, es la mayor fuerza que puede tener un equipo", indicó. "Nosotros no tenemos miedo al fracaso, tenemos ambición, ilusión y ganas de seguir en este Mundial. Hemos llegado a octavos de final y ahora tenemos un partido maravilloso por delante, y esperamos que todos los españoles disfruten de un buen juego y de la victoria de España", expuso.

También recordó "el ejemplo de la Eurocopa" para destacar que "este equipo siempre se levanta en momentos difíciles". "El día de Alemania hubo un sentimiento agridulce; cuando te adelantas y te empatan o te dan la vuelta al encuentro, la sensación es un poco amarga. Ninguna selección ha ganado los tres partidos, todas han tenido dificultades. Había seriedad, pero al día siguiente ya estábamos con la mentalidad de que estábamos vivos", expresó.

Sobre Marruecos, confesó que "todavía" no la han "analizado". "Fue primera de su grupo, bastante complicado, ha dejado fuera a selecciones como Bélgica. Tiene una calidad individual de jugadores muy alta y a nivel colectivo funciona muy bien. Va a ser un partido muy duro y muy igualado. Tendremos que tener un gran día para batirles", resaltó.

Por último, valoró su nuevo papel como central. "Mi rol es el mismo que el de cualquier central: empujar desde atrás, dar una buena salida de balón, ordenar al equipo, darle consistencia y solidez", analizó. "Cada jugador tiene sus características, y yo intento ayudar al equipo en la salida de balón, que podamos enlazar pases, filtrar balones... Los equipos nos plantean partidos con muy pocos espacios entre líneas, a lo que no estamos acostumbrados", concluyó.