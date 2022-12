Luis Enrique: "Mi futuro me importa cero, tengo más salidas que el metro"

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha dicho este martes, después caer eliminado ante Marruecos en los octavos de final del Mundial de Qatar, que su futuro, en estos momentos, le importa "cero".

En declaraciones a Televisión Española, no desveló cuáles son sus intenciones con la selección española, lamentó la eliminación y felicitó a su rival por pasar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. "Este no es el momento (para hablar de su futuro). Tengo más salidas que el metro. Tengo más ganas de llegar a mi casa, ver a mi gente y a mis perros y estar con todos ellos. A partir de la próxima semana hablaremos de lo que realmente es el futuro. Me importa cero ahora mismo. Hay que asimilar esta decepción y llevarla de la mejor manera", ha dicho.

Además, afirmó que los jugadores y el cuerpo técnico son los representantes "de un país como España" y, por eso, "hay que saber felicitar al campeón" porque, declaró, Marruecos jugó su partido "y le salió bien".

"Han sido mejores en la tanda de penaltis y se felicita. Esto es así. El fútbol es un deporte maravilloso y apasionante para cualquier aficionado, pero con una connotación clara: se puede ganar sin atacar. Hemos intentado generar, nos habría gustado generar más, lo sé. Nos ha costado, hemos generado once disparos y en la última jugada Sarabia ha dado al poste. Los penaltis nos han costado. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Lamento los que no han podido participar. Les felicito", apuntó.

Asimismo, reconoció que la "responsabilidad" de la elección de los tres primeros lanzadores de los penaltis que falló España fue suya: "Les consideraba los más especialistas. El resto decidió por cómo se sentían. Los otros no han podido tirar. Bono es espectacular, con un porcentaje de aciertos soberbio. Hemos dado el cien por cien y lo siento enormemente por la afición", finalizó.