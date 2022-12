Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez, al ataque. Ambos, cada uno a su manera y desde su posición, han mostrado, para muchos de forma egoísta y poco humilde, sus quejas tras la suplencia de la estrella portuguesa en el partido de octavos que Portugal ganó por 6-1 a Suiza.

Cristiano, suplente y entrando al campo en el 76, no ha querido entrenar hoy con los suplentes, algo que hacen siempre todos los jugadores que no han sido titulares en el partido anterior. CR7 se ha negado a entrenar con ellos y suma este acto de indisciplina a los que ya tuvo en el Manchester United esta misma temporada.

Además, la pareja de Cristiano, Georgina ha mandado varias indirectas en Instagram: "Mientras los once jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre".

Además, la pareja del futbolista luso le mandó un recado a Fernando Santos, el seleccionador: "Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más".

Ahora tras ganar 6-1 sin Cristiano, todo hace indicar que Portugal seguirá jugando sin CR7, algo que tocará la moral del luso y de su siempre presente séquito.