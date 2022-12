El director deportivo del FC Barcelona, Jordi Cruyff, ha hablado de la actualidad del club azulgrana en sendas entrevistas a Mundo Deportivo y Sport. A poco menos de un mes para que se abra el mercado de invierno, el directivo se muestra muy poco optimista respecto a la posibilidad de realizar alguna incorporación en la plantilla que entrena Xavi Hernández.

"El presidente (Joan Laporta) ya ha dicho que está muy difícil por el tema del fair play de LaLiga. Lo ha dicho públicamente el presidente, sí, así que está casi imposible. No es cuestión de pesimismo o optimismos, es ser realista. Si no se puede, no se puede y continuaremos con la plantilla que tenemos. Y 17 mundialistas significa que hay una plantilla competitiva. Por supuesto en el fútbol siempre queremos mejorar y tenemos ideas para hacer esto y lo otro pero si no se puede, a luchar y en la Liga estamos en una buena línea y espero que podamos continuarla en la segunda parte de la temporada", ha apuntado Jordi Cruyff en los dos medios deportivos catalanes.

Además, el director deportivo del Barça se ha referido a otros asuntos del club como la posible salida de Frenkie de Jong y Franck Kessié, así como al futuro de Sergio Busquets. Sobre el centrocampista holandés, Cruyff apunta: "A día de hoy no se está hablando de eso. En el fútbol hay momentos y a veces no se definen solo por temas futbolísticos... La situación del fair play... No todo el mundo entiende lo que es, cada semana hay cambios, pero hay situaciones y decisiones que no son solo futbolísticas. Pero ha pasado el tiempo y está con un protagonismo importante".

Jordi Cruyff dice que el caso de Sergio Busquets es "muy especial". "En el nuevo mundo no sólo ha cambiado el fútbol en el campo, también en el periodismo hay cambios y son procesos de vida, todo va cambiando, pero hay cosas que nunca se pueden dejar como el respeto. Es un jugador súper especial, un one club man, que ha estado toda su vida en un club y llega un momento en que, con un jugador tan especial, lo primero que se tiene es un respeto sobre el cómo y el cuándo de la decisión que quiere tomar", destaca.

"Obviamente", añade Cruyff sobre Busi, "el club está en contacto permanente con él y con sus agentes, lo normal, y cuando llegue el momento se tomará una decisión conjunta. Hay jugadores que merecen un trato especial. Todos merecen respeto pero algunos merecen un trato especial porque es toda la vida en el Barça. Cuando llegue el momento se hablará", apuntó sobre el de Badia.

Asimismo, Jordi Cruyff cierra la puerta a Franck Kessié, que se incorporó el pasado verano a la disciplina azulgrana con la carta de libertad tras finalizar su contrato con el Milan. "No hay plan de que salga. Ni por su parte ni por la nuestra, a pesar de que he leído algunas informaciones al respecto", apuntó sobre el centrocampista de Costa de Marfil.