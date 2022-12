Se agotan las palabras para calificar esta epopéyica selección de Croacia. Lo volvieron a hacer en una tanda de penaltis y esta vez eliminando a la gran favorita del Mundial de Qatar, Brasil. Petkovic empató en el último suspiro de la prórroga el tanto de Neymar en el 105 y Dominik Livakovic, que lo paró casi todo durante el partido, volvió a vestirse de héroe en la tanda de penaltis.

Brasil vuelve a caer en cuartos de final, como en Rusia 2018, y se despide de la posible sexta estrella. La selección carioca se topó con el portero del torneo, y cuando Neymar parecía haber metido a Brasil en semifinales apareció el héroe inesperado del Mundial: Bruno Petkovic. El delantero del Dinamo de Zagreb, que entró en la segunda parte, empató al final forzando una tanda de penaltis que, por cuarta vez consecutiva en un Mundial, sonrió a Croacia.

Croacia salió sin miedo

En el comienzo de los primeros cuartos de final de la cita mundialista el respeto marcó el duelo entre los dos equipos. El combinado ajedrezado presionó alto en el primer tramo de partido y sorprendió a una Brasil que repitió la fórmula de tres centrales, y se mostró sin ideas en ataque y con un ritmo bajo. Neymar y Vinicius no entraban en juego.

Ninguna de las dos selecciones tuvo ocasiones muy claras en los primeros 45 minutos. Eso sí, estas llegaron el comienzo de la segunda mitad. Ya en el minuto 47, Livakovic tuvo que sacar bajo palos un remate del azulgrana Raphinha, que rebotó antes en Gvardiol, todo tras una acción en la que los jugadores brasileños pidieron penalti, sin éxito. Era la primera parada de una larga serie de intervenciones del portero del Dinamo.

Festival de Livakovic

El guardameta croata también desbarató en el minuto 55 un mano a mano con Neymar, que a punto estuvo de aprovechar un pase filtrado de Richarlison; y diez minutos más tarde metió una mano salvadora ante un sombrero de Paquetá. El portero croata se crecía como frente a Japón y se hacía gigante para evitar el gol de los cariocas.

Pero eso solo fue el inicio del festival del portero de 27 años, quien todavía apareció para frenar un avance de Neymar en el 76 y un tiro de Paquetá en el 79. Ante la exasperación brasileña, los de Zlatko Dalic, en cambio, no desesperaron camino de su quinta prórroga en las últimas seis eliminatorias mundialistas. Cinco partidos que han terminado ganando: el único que no ganaron fue el que no llegó al tiempo suplementario (la final de Rusia ante Francia).

El premio de los de Tite llegó al fin en el descuento de la primera parte del tiempo extra cuando Neymar, tras una magnífica pared con Paquetá y Rodrygo, se quedó solo ante Livakovic, al que recortó para mandar el balón a la escuadra. Fue la única manera de batir al portero Livakovic, que no había dicho su última palabra. Neymar, por cierto, se convirtió en el máximo goleador histórico de Brasil, igualando las 77 dianas de Pelé, pero acabó llorando, igual que todo Brasil, que va a quedarse sin una sexta estrella.

Petkovic, el salvador inesperado

Cuando todo parecía hecho y Brasil pensaba ya en las semifinales, apareció Orsic, el último cambio de Dalic, poniéndole un balón en bandeja a Petkovic que emergió desde segunda línea para armar un disparo que, tras tocar en Marquinhos, se desvió lo suficiente para despistar a Alisson y colarse en las mallas. Se volvían locos los croatas, como si hubiesen ganado el partido. Una premonición de lo que estaba por acontecer en la tanda definitiva.

Frente a los once metros, Croacia volvió a mostrar, como ante Japón en octavos, su sangre fría para batir al meta carioca en sus cuatro lanzamientos, mientras Rodrygo fallaba ante el superhéroe Livakovic, autor de diez paradas durante el partido y un penalti en la tanda. Marquinhos estrelló el esférico en el palo en el cuarto. No hizo falta más: de nuevo los croatas en semifinales por segundo Mundial consecutivo y por tercera vez en su historia.

FICHA TÉCNICA.

-RESULTADO: CROACIA, 1 - BRASIL, 1 (0-0, al final del tiempo reglamentario; 1-1, tras la prórroga; 4-2, en los penaltis).

-ALINEACIONES.

CROACIA: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (Budimir, min.110); Brozovic (Orsic, min.114), Modric, Kovacic (Majer, min.106); Pasalic (Vlasic, min.72), Kramaric (Petkovic, min.72) y Perisic.

BRASIL: Alisson; Militao (Alex Sandro, min.106), Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Paquetá (Fred, min.106); Raphinha (Antony, min.56), Neymar, Vinícius (Rodrygo, min.64); y Richarlison (Pedro, min.84).

-GOLES.

0-1, min.105+1: Neymar.

1-1, min.117: Petkovic.

-PENALTIS.

1-0, anota Vlasic.

1-0, falla Rodrygo.

2-0, anota Majer.

2-1, anota Casemiro.

3-1, anota Modric.

3-2, anota Pedro.

4-2, anota Orsic.

4-2, falla Marquinhos.

-ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Amonestó a Marcelo Brozovic (min.31) y a Petkovic (min.117) por parte de Croacia y a Danilo (min.25), a Casemiro (min.68) y a Marquinhos (min.77) por parte de Brasil.

-ESTADIO: Education City. 43.893 espectadores.