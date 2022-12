El origen de toda la polémica entre Argentina y Holanda: Messi se la tenía jurada a Van Gaal

El Argentina-Holanda fue algo más que un partido de cuartos de final del Mundial. Un encuentro muy caliente en el que hubo de todo. Numerosos roces, entradas feas, gestos obscenos, fuertes choques dialécticos, una tangana provocada por Paredes al lanzar un balonazo al banquillo de Holanda tras una falta cometida por él mismo, reproches varios entre ambos equipos, celebraciones muy feas en plena cara del rival como la que hicieron el propio Paredes y Otamendi tras marcar el penalti decisivo Lautaro Martínez. Una reacción que ha dado la vuelta al mundo y que sacó de sus casillas a los holandeses.

Qué feo es esto, por favor. Hay que saber competir. Saber ganar. Saber perder. Respetar al rival que intentó lo mismo que usted. Es un deporte. Qué imagen más lamentable. pic.twitter.com/cr6HYX5jZW — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) December 10, 2022

Una imagen que Otamendi asegura que está sacada de contexto, ya que varios futbolistas de Holanda, entre ellos Dumfríes, se fueron a rodear al ariete del Inter para increparlo e intentar desestabilizarlo antes de que lanzara el penalti decisivo: "Esas fotos están sacadas de contexto. Había un jugador de Holanda que en cada penal que íbamos a patear, iba hacia al pateador y le decía algo. Llega un punto que... me salió hacer eso. Después fui a festejar con los compañeros y estamos felices por el pase".

Esta cámara explica el enojo. Cuando Lautaro va a patear lo van a apretar entre cuatro. También le dice algo el holandés que ya había pateado y vuelve. Y el final con todos corriendo a un lado y Messi yendo a buscar a Dibu, es épico. A los cámaras no le dan las patas para correr. pic.twitter.com/hx4ZhoZAGC — Nicolás Castrovillari (@ncastrovillari) December 10, 2022

Mientras el resto de sus compañeros se preocupó de acordarse del rival, Messi salió disparado a felicitar y a celebrar el pase con Emiliano el Dibu Martínez, portero de la selección argentina y encargado de detener los lanzamientos de Van Dijk y de Berghuis.

Todos festejaban con Lautaro. Messi y Armani fueron a buscar a Dibu 🥹🇦🇷pic.twitter.com/5dXiC2KgeR — Luciana Rubinska (@LRubinska) December 9, 2022

Un Messi que tenía cuentas pendientes con Louis Van Gaal, el seleccionador de Holanda. "No me gusta que se hable antes de los partidos. Eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten a mí también. Van Gaal no fue respetuoso con nosotros", dijo Messi después del partido ante Países Bajos.

Pocas veces se le había visto así. Antes, sobre el césped, celebró el gol delante del banquillo de Países Bajos haciendo el ‘topo gigio’, un gesto que convirtió en popular Riquelme. Se puso las manos en las orejas y miró a Van Gaal. Riquelme explicó que el técnico holandés le puso la cruz cuando jugaba en el Barcelona:

Estoy 99% seguro de que uno de los dolores más grandes en la carrera de Román es no haber podido triunfar en Barcelona. Van Gaal culpable. pic.twitter.com/kXDTkKJ4bF — Agustín Stella (@agustinstella) December 8, 2022

Además del trato que le dio Van Gaal a dos amigos de Lionel como el propio Riquelme o Di María, con el que coincidió en el United –"Es el peor técnico que he tenido en mi carrera. Hacía dos goles y al día siguiente me remarcaba todo lo que había hecho mal"—, las primeras tiranteces entre ambos surgieron tras la semifinal del Mundial de 2014. "Messi no tocó el balón ese día", recordó el seleccionador neerlandés años después. Aunque no marcó, Messi hizo un buen partido y tuvo alguna ocasión clara. Leo lo consideró como un ataque innecesario, más teniendo en cuenta que Argentina eliminó ese día a Holanda y jugó la final.

En la previa del partido entre Argentina y Holanda en Qatar, Van Gaal volvió a señalar a Messi: "Cuando Argentina pierde el balón, Messi no participa mucho, eso nos da oportunidades". Lionel se lo tomó como una falta de respeto, tal y como después señaló.

Otro asunto que no gustó fue el de los penaltis. "Si llegamos a la tanda, ganamos seguro", dijo Van Gaal. Esto también encendió al Dibu Martínez, que tras el encuentro también se acordó del técnico holandés y aseguró que sus palabras le habían servido de motivación. Por supuesto también a Messi, que no solo marcó el suyo durante el partido sino que hizo lo propio con el primero y decisivo de la tanda. De nuevo, los argentinos consideraron que Van Gaal se había tomado unas licencias que traspasaban las virtudes de su equipo y trataban de remarcar los defectos del rival.

Al término del encuentro Messi se olvidó de la polémica con los jugadores rivales, pero no olvidó a Van Gaal. Se acercó al banquillo para dedicarle unas palabras. La cara del técnico era un poema y hasta Edgard Davids, su ayudante, tuvo que intervenir para que la cosa no fuera a mayores. Una guerra entre entrenador y jugador que se reflejó de manera pública delante de todo el mundo. Pocos han sacado de sus casillas a Messi como Van Gaal.

La película del Argentina-Holanda tuvo numerosos capítulos. Uno de los peores lo escribió Mateu Lahoz que firmó un arbitraje infame, poniendo de manifiesto el bajísimo nivel de colegiados que tenemos en España. En el partido más caliente y con más cuentas pendientes en lo que llevamos de Mundial, la Albiceleste se llevó la victoria y el pase a semifinales, aunque su imagen quedó manchada para muchos.