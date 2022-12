La selección de Brasil se marcha de Doha tras caer eliminada ante Croacia en la tanda de penaltis, que frustró su sueño de alcanzar en el Mundial 2022 su sexto título universal.

Sin apenas tiempo para descansar tras la dolorosa derrota en el estadio Ciudad de la Educación, la expedición de la Canarinha ha puesto fin a su periplo en la capital catarí inmersa en la inmensa decepción de no haber logrado el pase a una semifinal en la que se hubiera encontrado con Argentina, posterior verdugo, por el mismo sistema, de Países Bajos.

Es el final de ciclo del técnico Tite, como había anunciado hace año y medio y ratificó después del encuentro ante Croacia en la sala de prensa, después de un segundo Mundial seguido para el entrenador sin alcanzar las semifinales.

El equipo había levantado muchas expectativas por su juego y resultados en la primera fase y en el encuentro de octavos ante Corea del Sur y se quedó a las puertas de avanzar a dicha instancia por un postrero gol de Bruno Petkovic y el mayor acierto croata en la tanda de penaltis.

Tendrá que esperar otros cuatro años la selección brasileña para reanudar su búsqueda del 'hexa', aunque ahora la incógnita, abierta por él mismo ante la prensa, es si Neymar, su gran estrella, volverá a jugar una Copa del Mundo.

Ney estaba destrozado tras el batacazo frente a Croacia: "La cabeza todavía está caliente, no pienso con claridad. Decir que es el final sería apurado. No cierro las puertas, pero tampoco garantizo nada", dijo en zona mixta tras el encuentro un Neymar que lloró desconsolado sobre el terreno de juego tras consumarse la eliminación de Brasil, y también tras atender a los periodistas.

"Sinceramente, no sé. Mucho en lo que pensar ahora, en lo que razonar. No quiero decir nada en este momento. Quiero aprovechar este tiempo para pensar en la selección, lo que es bueno para mí, lo que es bueno para la selección. No cierro las puertas, no digo al 100% que voy a volver, por eso quiero pensar un poco más en todo esto", incidió.

Para Neymar "es difícil asimilar todo lo que está pasando, parece que es una pesadilla". "No puedo creer lo que está pasando. Ahora toca ir con la familia, abrazar a las personas más cercanas que puedan brindar consuelo".

"Esta derrota dolerá durante mucho tiempo. Por eso es tan triste. Quiero agradecer a la afición su apoyo, cariño y respeto de todos los compañeros. Decir que lamentablemente no logramos nuestros sueños, pero eso es el fútbol", agregó.

Brasil, que bailó de alegría en el duelo de octavos ante Corea del Sur, se marcha en un mar de lágrimas del Mundial de Qatar tras dar el petardazo en cuartos de final frente a Croacia.