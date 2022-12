La histórica rajada de Pepe y Bruno Fernandes: "No sé si le van a dar la copa ya a Argentina"

Portugal se marchó del Mundial indignado. El equipo de Fernando Santos perdió ante Marruecos en los cuartos de final en un partido en el que la designación del colegiado, el argentino Facundo Tello, levantó ampollas en territorio luso. Pepe, que tuvo la mejor ocasión para empatar ya en el descuento, puso el grito en el cielo con una acusación que dará mucho que hablar: "Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre el partido. Era inaceptable tener a un árbitro argentino arbitrando el partido, después de lo que dijo ayer Messi llega un argentino y pita. En el segundo tiempo no se jugó nada y sólo añade ocho minutos. Trabajamos muy duro. Ocho minutos de añadido y no se jugó nada. En el segundo tiempo solo queríamos jugar. Estamos tristes, tuvimos calidad para ganar, lamentablemente no logramos hacerlo".

Pepe hacía alusión a las duras críticas que los argentinos dedicaron a Mateu Lahoz tras el arbitraje del Argentina-Holanda. Messi fue claro: "La FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias, para un partido de tanta igualdad. No puede poner un árbitro que no está a la altura". El portero argentino, Dibu Martínez, también rajó en la zona mixta de Lahoz: "Nos tocó el peor árbitro del Mundial de lejos. El árbitro no sé qué cobró en el tiro libre, dio 10 minutos de tiempo añadido. Quería que nos empataran. Es una locura ese árbitro, un arrogante. Le dices algo y te habla mal... Como quedó fuera España creo que quería que quedásemos nosotros fuera también".

Si Pepe fue crítico con la designación de Tello, Bruno Fernandes, indignado, fue un paso más allá: "No sé si le van a dar la copa a Argentina. [Le toca el jefe de prensa] Me da igual, voy a decir lo que pienso y que se jodan. Es muy extraño que en nuestro partido haya un árbitro de un país que sigue en la Copa y que no haya uno portugués, porque si tienen nivel para la Champions también lo tienen para estar aquí. Los árbitros de hoy no están acostumbrados a la Champions. Claramente han inclinado el campo contra nosotros porque en el primer tiempo me han hecho un penalti claro. ¿Partido con muchas interrupciones? Sabíamos qué tipo de árbitros encontraríamos en este partido. Pero no voy a ir allí, pero hubo muchos minutos en los que el juego estuvo parado: al menos, en la segunda mitad, debió haber 15 o 20 minutos de tiempo añadido. Sabíamos que íbamos a jugar contra algo más que Marruecos y que lo teníamos que resolver en 90 minutos".