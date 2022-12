Investigan como homicidio la muerte de Rolf Heller, el expresidente del Eintracht de Frakfurt

La muerte del expresidente del Eintracht de Frankfurt, Rolf Heller, podría convertirse en un caso penal, después de que la fiscalía de Erfurt, en Alemania, confirmase que está investigando la sospecha de que el antiguo máximo mandatario del club de fútbol de la Bundesliga fuese víctima de un homicidio.

Un portavoz de las autoridades fiscales confirmó el sábado que las investigaciones estaban en curso desde finales de octubre. "Hay una sospecha inicial y la posibilidad de que se haya cometido un delito", confirmó en respuesta a la consulta. Las investigaciones por sospecha de homicidio -es decir, asesinato u homicidio imprudente- se dirigen contra dos personas.

El fiscal de Erfurt no hizo comentarios sobre posibles sospechosos. "No hay sospecha urgente de delito. Por eso no hay nadie detenido", afirmó. No está claro cuándo concluirá la investigación; sólo en caso de sospecha urgente podría la fiscalía dictar órdenes de detención contra los sospechosos.

Heller falleció en Weimar (Turingia) el 23 de octubre a los 78 años. La investigación se inició después de que un familiar se pusiera en contacto con la policía ante la sospecha de que pudiera haberse cometido un delito, dijo el fiscal. La incineración prevista para finales de octubre fue detenida entonces por los investigadores y se ordenó una autopsia. Después, hubo sospechas de homicidio en la muerte de Heller.

El 22 de noviembre, Heller fue enterrado en la intimidad familiar en el cementerio principal de Weimar. Había asumido la presidencia del Eintracht después de que el club descendiera de la Bundesliga por primera vez en noviembre de 1996 y dirigió al histórico club de Hesse hasta el 31 de enero de 2000. Su mandato incluyó el regreso del club a la Bundesliga en 1998 y la escisión del departamento de fútbol en una sociedad anónima un año después.