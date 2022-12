La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, ha sido detenida e imputada por cargos de pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales en el marco de la investigación sobre presuntos sobornos de Qatar a personas que pudieran influir en la toma de decisiones de la Eurocámara, según han informado este domingo fuentes judiciales al diario belga L'Echo

La socialdemócrata griega Eva Kaili es una de las las cinco personas detenidas, un arresto que ha llevado a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a suspenderl a Kali como vicepresidenta de la Eurocámara.

"A la luz de las investigaciones judiciales en curso por parte de las autoridades belgas, la presidenta Metsola ha decidido suspender con efecto inmediato todos los poderes, deberes y tareas que fueron delegados a Eva Kaili en su calidad de vicepresidenta del Parlamento Europeo"

En Twitter, Metsola ha defendido que la institución "se mantiene firme contra la corrupción", y aseguró que cooperará "completamente con las autoridades policiales y judiciales pertinentes". A eso, ha añadido que harán "todo lo posible para ayudar a la justicia".

Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.

At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.

We'll do all we can to assist the course of justice.