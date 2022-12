El nuevo seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró que "todos los jugadores tienen las puertas abiertas" en la selección y que trabajará "para enriquecer el gran fútbol" que hay "en España" y para "intentar crecer y seguir mejorando. Tenemos potencial para ser campeones de todo".

"Empieza una etapa nueva y todos los jugadores que son susceptibles de ser seleccionables tienen las puertas abiertas. Empezamos a trabajar para recabar información de todos. Tenemos un principio de una idea formada pero nadie tiene las puertas cerradas", afirmó durante su presentación en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol, acompañado por el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y del director de la selección nacional, Albert Luque.

La junta directiva de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ratificó este lunes por unanimidad el nombramiento de Luis de la Fuente tras decidir el pasado día 8 no prolongar la vinculación con Luis Enrique Martínez, después de la eliminación dos días antes de España en octavos de final del Mundial 2022 ante Marruecos.

Luis de la Fuente Castillo (Haro, 1961) se incorporó como técnico a la RFEF en 2013 y desde 2018 estaba al frente de la selección sub-21, con la que se proclamó campeón de Europa un año más tarde y el año pasado ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Anteriormente en 2015 fue campeón de Europa sub-19 y en 2018 fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección sub-18.

Su debut oficial será el 25 de marzo de 2023 ante Noruega, en el primer paso de la fase de clasificación a la Eurocopa 2024.

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró que la relación con Luis Enrique "es magnífica" y que, en la mañana del jueves pasado, le comunicaron que iban a empezar un nuevo proyecto con Luis de la Fuente al frente, sin conocer las intenciones del técnico asturiano.

La relación con Luis Enrique es magnífica, afectiva a nivel personal. Hemos vivido momentos muy felices pero también muy duros, hemos ido a por él dos veces, le estamos muy agradecidos. Lo que hay son conversaciones, la Federación y el hasta ese momento seleccionador, que son las convenientes, educadas y aceptadas por todos. Si los que hemos participado en ellas damos por buenas las maneras no hay mucho más que hablar

Rubiales intervino hoy en la presentación de Luis de la Fuente como nuevo técnico y explicó que dos días después de la eliminación de España del Mundial en los octavos de final frente a Marruecos se produjeron las conversaciones y la comunicación por parte de la RFEF de que "se apostaba por un nuevo proyecto".

"Simplemente lo que hay es que los tres coincidimos en que era una etapa en la que había que comenzar un proyecto nuevo y que debía liderarlo Luis de la Fuente. Las conversaciones que tuvimos tanto José Francisco Molina como yo con el míster saliente fueron en tono de cordialidad, pero lo hablado queda entre nosotros", señaló.

El presidente insistió en que Luis Enrique trasladó a la RFEF que hablaría sobre su continuidad después del Mundial. "Queríamos hablar para ver cuándo nos sentábamos pero hace dos años ya decidimos que no íbamos a hablar. No ha ocurrido nada, nos dijo hablaremos después del Mundial, que queremos las dos partes seguir, perfecto. A mí no me ha dicho: 'quiero seguir', porque la comunicación fue por otra vía".

Rubiales mostró también su "eterna gratitud" por el trabajo de José Francisco Molina y explicó que dejará el cargo de responsable de fútbol de todas las categorías y que Albert Luque no le sustituirá, sino que asumirá la función de director de la selección

"Molina ha sido responsable deportivo de todas las categorías. Ha hecho una labor 10, con lealtad, profesionalidad, sabiendo estar en un segundo plano y dando protagonismo a quien lo tiene que tener. Cuando me transmitiste que cuando acabara tu contrato en junio querías iniciar otro proyecto te contesté que eras libre y que te lo habías ganado", dijo en presencia de este y de Luque.

El presidente destacó a su vez que Albert Luque, que ejercía como su asesor, "viene a aportar en otro puesto diferente" como director de la selección absoluta, de mantera transversal para "coordinar a todos los departamentos que lleguen a la absoluta, cuestiones médicas, operativo, nutrición".

"Él será el responsable general y será el jefe del nuevo seleccionador", añadió tras indicar que Francis Hernández seguirá como coordinador de las categorías inferiores, cuya reestructuración abordará con Albert Luque.