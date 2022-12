Javier Alberola Rojas, árbitro de la máxima categoría del fútbol español perteneciente al Comité de Castilla-La Mancha, ultima su puesta a punto después de un grave problema de salud que le obligó a pasar por el quirófano y le ha tenido fuera de los terrenos de juego durante cuatro meses hasta que la pasada semana dirigió un amistoso entre el Getafe y el Chivas Guadalajara.

"Estábamos en las pruebas físicas con el resto de compañeros y me encontraba mal. No pude pasarlas. Mis alarmas saltaron y decidí ir al médico porque mi brazo estaba un poquito hinchado. Llamé a un amigo del Hospital de Toledo y fue el que me salvó de la situación. Él se iba de cumpleaños, cogió la tarta, se la dio a su mujer y le dijo a ella que se fuera con los niños que él se venía conmigo al hospital. Ahí mi cabeza dijo que algo estaba pasando", explica Alberola Rojas en un vídeo difundido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

❝El susto ha sido muy grande, pero estoy ya para volver❞ — 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝗼𝗹𝗮 𝗥𝗼𝗷𝗮𝘀 El árbitro de Primera División (@CTARFEF) deja atrás un duro diagnóstico y cuatro meses de lucha y superación. 📹 ESTA ES SU HISTORIA. ℹ️ https://t.co/zSC4UQNS8e pic.twitter.com/HXrXdRCm8d — RFEF (@rfef) December 13, 2022

"Tenía dos venas totalmente obstruidas en la zona de la clavícula, se había formado una congestión de la vena que impedía la correcta circulación. Se cortó, la sangre dejó de circular, y por suerte lo hizo hacia la zona del brazo y no hacia la zona de la cabeza y del corazón. De haber sido al revés, estaríamos en un escenario completamente diferente y más grave", detalló.

Su calvario no terminó ahí: "Me operaron, me quitaron esa costilla accesoria que me provocó que la vena se obstruyese. Me dieron el alta, me fui a casa y a los tres días tuve que volver al hospital, me tuvieron que volver a ingresar y tuve pasar por la UCI porque la cirugía me había producido un neumotórax". "Me tuvieron que quitar líquido de esa zona y dos litros y medio de sangre. Consiguieron dar con lo que era y estuve un mes en el hospital con reposo absoluto, tumbado en la cama con fiebres, con mucha medicación", añade en el vídeo que también recoge declaraciones de miembros del personal médico que le atendió.

Es el caso de Ángel Flores, cirujano cardiovascular del Hospital Universitario de Toledo: "No vemos esta patología a diario pero sí tenemos mucha experiencia en ello. Es una cosa anatómica pero en determinadas personas comprime el paquete neurocircular. Los médicos en general y los cirujanos en particular intentamos que todo salga perfecto. En este caso fue así. Está completamente recuperado, hace y puede hacer una vida perfectamente normal".

También habló Carlos Almonacid, jefe de neumología del mismo centro sanitario: "Es un susto porque es una persona joven que se puso muy mala. Obligó a actuar, intervenir y correr. Gracias a Dios se ha recuperado muy bien por su fuerza de voluntad. Según salió hubo que pararle un poco y decirle que tenía que ir poquito a poco. Ahora ya se entrena al máximo que puede".

Una recuperación dolorosa

La recuperación no ha sido sencilla, según relató Alberola Rojas: "Los primeros días empiezas a andar, no puedes ni calzarte porque tienes muchos dolores. Te acompañan tus amigos, tus padres, van contigo a andar, quieren que te recuperes y te encuentres bien. Luego comienzas a andar, un poco más rápido. Todos estuvieron a mi disposición".

"Mis asistentes fueron a Toledo, todos los días me preguntaban. El día de la operación me dijo mi padre que le habían estado llamando todo el día para saber qué tal había ido todo. Compañeros que estaban a cuatro horas de Toledo se ofrecieron a ir. Eso se agradece", manifestó.

Ahora solo piensa en volver a arbitrar un choque de fútbol profesional: "El susto ha sido muy grande pero pronto volveré. Tengo muchísimas ganas, ya estoy entrenando, estoy muy contento con la evolución de las pruebas porque están siendo muy favorables. Estoy fuera de todo peligro".