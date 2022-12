Un gol al principio y otro al final. Theo Hernández abrió la cuenta en los albores del partido, cuando sólo se habían disputado cinco minutos, y Kolo Mouani la cerró en el 79’, en el primer balón que tocó. Francia, a medio gas, hizo lo justo para ganar a una voluntariosa Marruecos (2-0) y disputar su cuarta final en una Copa del Mundo, la segunda de manera consecutiva.

Los Leones del Atlas, la gran revelación en Qatar 2022, nunca tiraron la toalla. Soñaron durante muchos minutos, pero se acabaron dando de bruces con la cruda realidad. Acabaron primeros de grupo, superaron a España en los penaltis y luego a Portugal, pero los bleus, en un partido más efectivo que preciosista, les bajaron de la nube para citarse con Argentina —verdugo el martes de Croacia— en el partido decisivo por el título. Quizá no mereciera tanto castigo el cuadro magrebí, que hizo méritos ante la portería de Hugo Lloris, pero los galos enseñaron su vitola de campeón para repetir final, tras llevarse la de Rusia 2018 ante Croacia. Leo Messi y la Albiceleste esperan el domingo en el Lusail Iconic Stadium.

No jugó Francia precisamente su mejor partido. Una actuación más bien rácana por parte de los bleus. Pero con eso le sirvió para ganar a Marruecos que, pese a tener buenas ocasiones ante la portería de Hugo Lloris —especialmente un remate de chilena de El Yamiq que se estrelló en la base del poste—, acabaría estrellándose contra un rival que hizo valer el peso de la camiseta, adornada con las dos estrellas que les acredita como campeones mundiales en 1998 y 2018. El domingo buscarán el tercero frente a otra bicampeona.

Didier Deschamps no pudo contar con Upamecano y Rabiot, que no pudieron recuperarse a tiempo de la gripe, y tuvo que recurrir a Konaté y Fofana. Walid Regragui, por su parte, tuvo la baja del sancionado Cheddira. Marruecos empezó pidiendo la pelota, pero Francia se adelantó enseguida con el tempranero gol de Theo. Varane conectó con Griezmann, El Yamiq falló en el corte y el Principito conectó con Mbappé. El balón le acabaría llegando en el segundo palo al lateral del Milan, que no falló ante la defectuosa salida de Bono, apenas sin tiempo para la reacción. Parecía que los bleus iban a tenerlo todo bajo control, llegando con cierta frecuencia al área de Bono, pero Marruecos reaccionó y pasó a tener el balón para empezar a jugar con bastante asiduidad en campo contrario. Aún así, Francia volvería a avisar a la contra, en una acción que acabó con un remate al palo de Giroud.

Marruecos, que había avisado por medio del siempre peligroso Ounahi —obligando a Lloris a emplearse a fondo—, sufriría un nuevo contratiempo con la lesión de su capitán, Romain Saiss, y obligando a Regragui a cambiar el sistema, olvidando la defensa de cinco y pasando a una de cuatro. Eso hizo que los magrebíes jugaran con mayor valentía y se plantaran sin complejos en el área gala. Volvería a avisar el conjunto bleu con una doble ocasión consecutiva, en las botas de Mbappé y Giroud, pero más clara aún fue la que tuvo El Yamiq, justo antes del descanso, con un espectacular remate de chilena que se estrelló en la base del poste.

Relacionado Francia gana con lo justo a Marruecos y repite final

Espoleados por esa acción, los Leones del Atlas siguieron apretando a la vuelta de vestuarios y apretando a Francia, parapetada atrás. No les dolió prendas a los bleus encerrarse atrás y en esas lides sobresalió Antoine Griezmann, a la postre mejor jugador del partido, al emplearse mucho más en defensa que en labores ofensivas.

Marruecos acarició el gol: lo intentó En-Nesyri, también Ounahi, e incluso Achraf se sumó al vendaval ofensivo. Pero no hubo nada que festejar. Trató de darle brío Regregui a su equipo desde el banquillo, pero fue la salida de Marcus Thuram la que permitió respirar a Francia, llevando el juego al otro área. Los marroquíes siguieron apretando a los campeones: Hamdallah casi se planta solo ante Lloris, pero lo que acabaría llegando fue el 2-0, excesivo castigo para los Leones del Atlas. En el 79’ y en el primer balón que tocó, Kolo Mouani se aprovechó de una jugada de Mbappé, medio disparo medio asistencia, para derrocar la fortaleza de Bono.

Ahí terminó todo. El gol acalló a la ruidosa grada magrebí y acabaría sellando la clasificación de Francia para la gran final. Marruecos había soñado con estar en lo más alto y tendrá que conformarse con haber sido la africana que más lejos ha llegado, la árabe que mantuvo el orgullo más tiempo en este Mundial de Qatar.

Ficha técnica

Francia, 2: Lloris; Koundé, Varane, Konaté, Theo Hernández; Tchouaméni, Fofana; Griezmann; Dembelé (Kolo Mouani, m.78), Mbappé y Giroud (Thuram, m.65)

Marruecos, 0: Bono; Achraf, El Yamiq, Dari, Saiss (Amallah, m.21), Mazraoui; Ziyech, Ounahi, Amrabat, Boufal (Aboukhlal, m.66); y En-Nesyri (Hamdallah, m.66)

Goles: 1-0, m.5: Theo Hernández; 2-0, m.79: Kolo Mouani

Árbitro: César Ramos (México). Mostró tarjeta amarilla al marroquí Boufal (m.27)

Incidencias: Segunda semifinal del Mundial de Qatar 2022 disputado en el estadio Al Bayt de Al Khor ante 68.294 espectadores. En el palco de autoridades se encontraba el presidente de Francia, Emmanuel Macron