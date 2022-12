Deschamps, harto del tema Benzema: "¿Os pasáis la pregunta entre periodistas?"

Didier Deschamps está cerca de ganar su tercer Mundial, dos como entrenador y uno como jugador y por eso no quiere que nadie le aleje de ese objetivo con preguntas sobre temas que, por lo menos a él, no le interesan en absoluta. Y una de esas preguntas, ya recurrentes, versa sobre Karim Benzema y la obsesión reciente, incluso en España, de que vuelva a Qatar para jugar algunos minutos si es necesario. Deschamps está harto y en rueda de prensa sigue manteniendo que no quiere hablar del tema.

Miedo al virus del camello

"Los jugadores estaban durmiendo cuando me fui, así que no tengo la información más reciente. Intentamos arreglárnoslas lo mejor que podemos, de forma tranquila. Hoy habrá datos. Los tendré esta noche y hasta mañana para asegurarme de que estamos listos para este gran partido. Es un tema que les interesa, lo comprendo. Intentamos tomar todas las precauciones posibles, adaptarnos y hacerle frente, sin pasarnos. Esta es obviamente una situación... Si no existiera sería mejor, pero nos las arreglamos como podemos".

Tema Benzema

¿Se pasa la voz entre periodistas extranjeros para preguntar por él? Si no contesto, dirás que estoy enfadado. Tengo jugadores que se lesionaron antes. Karim es uno de ellos. El último en lesionarse fue Lucas Hernández. Desde entonces, tengo 24 jugadores que gestionar. Plantear la pregunta sobre estos jugadores es, cuando menos, un poco torpe. El grupo está aquí. No me preocupan las invitaciones de jugadores, ex jugadores o jugadores lesionados ni me ocupo yo. Teníamos un grupo al principio y por lo que pasó... Perdimos a tres de ellos, con Nkunku al principio. Fueron parte del comienzo de la aventura. Mañana seremos 24".

Futuro como seleccionador

"La selección francesa es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ya como jugador. Y tengo el privilegio de comprobarlo como entrenador. Es la pasión, el altísimo nivel. Soy muy feliz en este puesto. Lo más importante nunca he sido yo, sino la selección. Está por encima de todo, estoy a su servicio, y sigo ahí para el partido de mañana. Pero yo no soy lo más importante. Lo único que tengo en mente es el partido de mañana".

Ambiente en el estadio

"Este equipo argentino cuenta con un apoyo popular muy fuerte. Esto es así en todas las competiciones. En el estadio mañana, aunque habrá aficionados franceses, la mayoría serán de Argentina. Espero un ambiente festivo. El pueblo argentino es apasionado. Apoyan plenamente a su equipo. Hay un ambiente festivo, se canta mucho. Es bueno que haya tanto ambiente para un partido como éste. Es una final. Después, nuestros adversarios no están en las gradas, sino en el campo. Uno de los dos equipos tendrá una tercera estrella en su camiseta tras el partido de mañana"