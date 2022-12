El Mundial de México’86 nos regaló muchas imágenes icónicas, como la mano de Dios o el gol del Siglo —jugadas ambas protagonizadas por Diego Armando Maradona, en el partido de cuartos de final que Argentina le ganó por 2-1 a Inglaterra—. Aquello fue el 22 de junio. Un día memorable en la historia del fútbol. Siete después, la Albiceleste conquistaba su segunda Copa del Mundo tras derrotar a Alemania Federal en la final disputada en el Estadio Azteca de Ciudad de México (3-2).

Y como no hay dos sin tres, conviene que nos quedemos también con la instantánea que nos regaló Roberto Cejas, presente en aquella final del Estadio Azteca. Había accedido a la cancha sin entrada, pero acabó levantando al mismísimo Diego en hombros. Aquel aficionado argentino, que entonces tenía 29 años y un poblado bigote, es también historia del fútbol. En su país es un ídolo. Pero su imagen trasciende el Río de la Plata, pues igualmente es conocido por muchos aficionados al deporte rey en todo el mundo.

Roberto Cejas tiene una historia curiosa. El 27 de junio de 1986, dos días antes del partido decisivo por el título, estaba aún en su Santa Fe natal. Llegó al DF pocas horas antes de la final, con guita y un puñado de amigos, pero sin entrada. Y no había ido a México para ser un rostro anónimo. No. Cuando el árbitro brasileño Romualdo Arppi Filho pitó el final del partido, Roberto saltó al campo como Pedro por su casa —entonces la seguridad no era lo que es hoy en día— y comenzó a correr como un poseso en todas direcciones hasta que, de pronto, se topó cara a cara con Maradona. Justo al lado había un futbolista argentino levantado en hombros por otro aficionado. El Pelusa miró entonces a Roberto Cejas como diciéndole: "No seas boludo, levantáme". Y, claro, a Roberto no le quedó otra que levantar a Diego en hombros. Historia de los mundiales.

Diego Maradona, levantado a hombros por Roberto Cejas tras la final del Mundial de México'86.

"Maradona sabe lo que pesa la Copa del Mundo, pero sólo yo sé lo que pesaba Maradona", diría años después Roberto en una entrevista televisiva junto a Diego. Tuvieron que pasar unos cuantos años para que ambos volvieran a verse las caras.

Ausente en Italia’90 y Brasil 2014

Tras la de México’86, Argentina ha disputado dos finales más en un Mundial: Italia’90 y Brasil 2014. Y ambas las perdió contra Alemania: 1-0 tanto en el Olímpico de Roma (gol de Andreas Brehme de penalti) como en el mítico Maracaná (el tanto lo firmó Mario Götze). En ninguno de aquellos dos torneos estuvo Roberto Cejas in situ animando a la Albiceleste.

Pero el célebre hincha sí estará este domingo en el Lusail Iconic Stadium, en la final de Qatar 2022 que Argentina disputará contra Francia, en busca ambas selecciones de su tercera Copa del Mundo (la Albiceleste la ganó en 1978 y 1986, mientras que los bleus fueron campeones en 1998 y 2018). Y ha podido viajar al país del Golfo Pérsico gracias a la iniciativa de Martín Giménez, un empresario argentino —su esposa, como Roberto, también es de Santa Fe— que regenta la exclusiva sastrería Pugil Store en la calle Villanueva de Madrid y a quien Libertad Digital ya tuvo ocasión de entrevistar hace unos meses con motivo de la exitosa velada de boxeo The Monday Battle celebrada en el Teatro Lope de Vega de Madrid, en plena Gran Vía.

La iniciativa de un empresario argentino afincado en Madrid

Martín es el ideólogo, cierto, pero ya se sabe que toda iniciativa precisa de un buen empujón económico. Y en esos menesteres se ha desempeñado el diario Relevo, que ha costeado el billete de Roberto —primero de Buenos Aires a Madrid, donde se reunirá con Martín Giménez, y de la capital de España a Doha— con el claro deseo de poder levantar en hombros, 36 años después, a otro 10, a otra leyenda de la historia del fútbol, a otro capitán y referente de la selección argentina: Leo Messi. Eso significaría que la Albiceleste habrá ganado su tercera Copa del Mundo.

"Consíganme las entradas. Si levanto al enano, puedo morir tranquilo", dijo Cejas, refiriéndose cariñosamente a Messi, antes de emprender el viaje rumbo a Madrid para encontrarse con Giménez —cuyo perfil en Instagram es @martinpugil— y estar el domingo en el Lusail Iconic Stadium. Martín, por su parte, verá la final contra Francia junto a sus amigos y su hijo en Pugil Store.

Martín Giménez, en la exclusiva sastrería Pugil Store que regenta en Madrid.

Está más nervioso que un pavo en Nochebuena, y así lo confiesa en una charla con Libertad Digital. Martín Giménez, que lleva ya casi dos décadas afincado en Madrid, era un pibe de once años cuando vio a Argentina ganar el Mundial en México. "Aquello marcó mi infancia, pero no fui plenamente consciente de la historia de Roberto Cejas hasta algunos años después. Cuando te das cuenta de que no estuvo en los Mundiales de Italia y Brasil, dices: ‘Aquí falla algo’. Así que había que hacer lo que fuera para que Roberto estuviera en Qatar", cuenta Giménez a este periódico.

"Puse su historia encima de la mesa: si llegábamos a la final, había que traerlo como fuera. Contacté con él y tuvimos una charla espectacular durante una hora. Recordando todo lo ocurrido en México’86. Es la historia de la historia. Acudí entonces al diario Relevo, se lo planteé, y me dijeron que ‘sí, está todo buenísimo’ y que lo financiaban. Primero venía a Madrid, así se encontraba conmigo, y luego a Qatar. Yo no voy a la final, porque si apenas hay entradas para Roberto, menos iba a haber para mí", explica.

Messi, levantado a hombros: ¿se repetirá esta imagen con la selección argentina?

Pero Giménez dice que le hace "mucha ilusión" que Roberto Cejas pueda acudir al Lusail Iconic Stadium y poder levantar en hombros a Messi. "Lo tengo muy claro, sin Roberto no levantamos al enano", apunta a LD este empresario de 47 años, trasladando así el deseo de 48 millones de argentinos: ganar el domingo a Francia y levantar la tercera Copa del Mundo. De Maradona en 1986 a... ¿Messi en 2022? La profecía, o ‘cábala’ como lo llaman en Argentina, que podría cumplirse en Qatar siete lustros después. Sería el primer Mundial para Lionel que, entonces sí, igualaría (o incluso superaría, con permiso de no pocos argentinos) a su ídolo Diego.