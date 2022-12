Más problemas para Isco: abandona el Sevilla de mutuo acuerdo

Isco no terminará ni siquiera su primera temporada de las dos que firmó el pasado verano como sevillista. El ex del Real Madrid, que salió mal del conjunto blanco tras varios problemas de falta de minutos, confianza, ritmo y estado físico, vuelve a repetir una mala salida de un club y en este caso ni siquiera ha terminado un curso.

Según informan varios medios, entre ellos Marca y AS, el jugador malagueño está cerrando los flecos de su rescisión de contrato y volvería a quedar libre para negociar con cualquier equipo y ser inscrito en el mercado invernal.

Las razones de su salida en este caso se relacionan más con una supuesta discusión con el director deportivo de la entidad, Monchi, que tuvo relación con la marcha del gran benefactor de Isco este año, Julen Lopetegui.

También se habla de su poca cautela a la hora de ver la quinta amarilla que le impidió jugar ante el Betis en el derbi sevillano. Además su falta de compromiso en los entrenamientos, según la versión de varios medios, le ha impedido contar con la confianza de afición y cuerpo técnico.

Sampaoli, su ya exentrenador ha valorado su salida y le ha mandado un dardo: "Es una situación que no me involucra a mí. Mi función como entrenador es ver qué jugadores tengo disponibles y trabajar con ellos. Isco tiene una capacidad bien marcada por su carrera. La decisión de quien se queda o quien se va es una cuestión de club, no del entrenador. Yo me encasillo en los jugadores que tengo y que lleguen de la mejor manera. Isco no ha jugado en los amistosos porque en los últimos tiempos no ha estado como el resto de los jugadores".