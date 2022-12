Xavi Hernández ha reaparecido tras el parón de selecciones y ha vuelto a sorprender con sus palabras tras el Mundial. El técnico se pasó por los estudios de Barça TV y dejó claro que su fe en Ousmane Dembélé sigue intacta a pesar de su pésima actuación en Qatar: "Es el mejor del mundo en su posición". El egarense continúa obcecado con el francés.

El técnico aprovechó para repasar toda la actualidad del conjunto azulgrana. Xavi se marca como objetivo la competición doméstica: "Ganar LaLiga le daría mucha confianza al proyecto".

🗣 Entrevista a Xavi Hernández en BARÇA TV (@FCBtv) ❝Soy consciente que este año hay que ganar títulos❞ pic.twitter.com/zEAucFFRt4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 20, 2022

Cree Xavi que su equipo "no puede bajarse del carro" del liderato, algo que no se les puede escapar. "Tenemos que seguir mirando al Real Madrid por debajo nuestro. Ganar este título daría mucha confianza a nuestro proyecto", insistió.

Pese a todo, Xavi cree que se debe ser autocrítico, porque su equipo "no ha estado bien" en la Champions. "Es verdad que algunas decisiones arbitrales y las lesiones no nos han ayudado, pero no estuvimos a la altura porque nuestra exigencia era pasar a octavos como mínimo", dijo.

Los fichajes y las palancas

"Se ha hecho una gran plantilla gracias en parte al esfuerzo del club en las palancas. Además somos además una familia, lástima de la eliminación de la Champions", dijo el técnico, quien considera que en esa competición a su equipo le faltó "un poco de madurez".

En cuanto a los posibles fichajes en el mercado invernal, el entrenador del Barça aseguró que habló con el director deportivo, Mateu Alemany, y le pidió que "no le toque mucho" la plantilla: "Somos una familia. Los chicos están entrenando como lobos y veremos qué pasa con el 'fair play' (financiero) al final."

❝Le dije a Mateu (Alemany) que no tocáramos demasiado, que estoy muy contento con la plantilla, que hemos hecho familia. No sabemos, por el tema del fair-play, si podremos incorporar a nuevos futbolistas, pero estoy muy contento con lo que tengo❞ 🗣 XAVI pic.twitter.com/3PdTBVCB53 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 20, 2022



Admitió que le ha sorprendido la humildad de Robert Lewandowski. "Es el líder que necesitábamos, nos ha caído del cielo. ¿La sanción? La considero injusta. Estaremos tres partidos sin él, pero tenemos alternativas donde elegir", indicó.

Sobre Pedri y Gavi, Xavi dijo que ni él mismo ni Iniesta estaban a ese nivel con 20 años: "Les tenemos que potenciar y que sigan creciendo. Tienen un talento espectacular".

El entrenador se refirió al presidente del club, Joan Laporta, quien cree que le da al club "mucha valentía y confianza" para seguir apostando por su modelo. "Estamos muy orgullosos de tener un presidente así", opinó.

Xavi también habló del derbi ante el Espanyol, el primer compromiso en LaLiga (31 diciembre), y aseguró que es "importante" volver a comenzar bien. "Tenemos que volver con la misma mentalidad que nos fuimos, con el mismo espíritu de equipo que en Pamplona", aseguró.

Mundial "demasiado defensivo"

En cuanto al Mundial recientemente finalizado, Xavi dijo que se trató de una competición "muy igualada" y con "bastante equipos resultadistas" con la excepción de España y Brasil.

"Hubo la sorpresa de Marruecos, pero también las eliminaciones de Alemania, España y Brasil. Para mi gusto hubo una vocación demasiado defensiva", analizó.